Von Feldkirchen bei Graz über Wildon bis Landscha bei Leibnitz soll künftig die Transportleitung Steiermark Süd verlaufen und bis zu 300 Liter Wasser pro Sekunde dorthin bringen, wo es gebraucht wird. Dafür schlossen sich am Donnerstag die Wasserverbände Umland Graz, Leibnitzerfeld Süd und Wasserversorgung Vulkanland sowie die Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH zusammen.

Josef Ober wurde vom Wasserverband Vulkanland zum Obmann gewählt. Für ihn sind Transportleitungen angesichts steigender Verbräuche und längerer Trockenperioden unverzichtbar. „Sie sind unerlässlich, um temporäre Schwierigkeiten zu überbrücken.“

Die geplante Strecke der Transportleitung Süd © Wasserversorgung Vulkanland

Teil des landesweiten Wasserversorgungsplans

Rund 43 Millionen Euro werden investiert. Bereits 2024 beschloss das Land den Wasserversorgungsplan 2050, insgesamt sollen rund 150 Millionen Euro in die Absicherung der steirischen Trinkwasserversorgung fließen. Nach den Transportleitungen Ost und West folgt nun das 33 Kilometer lange Großprojekt im Süden.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sprach von einem wichtigen Zukunftsschritt: „Wir haben genug Wasser in der Steiermark – wir müssen es dorthin bringen, wo es gebraucht wird.“

Johann Lappi, Obmann des Wasserverbandes Leibnitzerfeld Süd, bezeichnete die Leitung als „Jahrhundertprojekt“, das auch künftigen Generationen zugutekomme.

Daniel Kos, Leibnitzer Bürgermeister und Obmann-Stellvertreter des neuen Verbands, sieht darin aufgrund des Bevölkerungswachstums im Süden einen zentralen Schritt. „Trinkwasser ist unsere wichtigste Ressource und eine der zentralen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge.“ Wasserwirtschaftslandesrätin Simone Schmiedtbauer betonte: „Wir müssen heute handeln, damit wir morgen und übermorgen keine großen Herausforderungen haben.“

In Leibnitz wurde mit der Gründung des Wasserverbandes Transportleitung Steiermark Süd der Startschuss für die 33 Kilometer lange Leitung gelegt © KLZ / Sarah Romauch

Erfahrung in der Umsetzung bringt der Wasserverband Umland Graz ein. Dessen Obmann Anton Weber sprach von einem „bewegenden Tag“, nachdem die Auftragsvergabe für die Planungsarbeiten erreicht wurde.

Land, Bund und Wasserverbände greifen zusammen

50 Prozent der Kosten übernimmt das Land, 15 Prozent der Bund. Die restlichen 35 Prozent tragen die beteiligten Verbände und Haushalte. „Den Bürgern muss die Versorgungssicherheit etwas wert sein“, sagt Ober. Im Vulkanland bedeutet das einen Aufschlag von rund 25 Cent pro Kubikmeter. Bei einem Jahresverbrauch von 40 Kubikmetern sind das etwa zehn Euro.

Besuch des Hochbehälters der Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH – im Zuge der Transportleitung Süd wird auch ein neuer Hochbehälter mit einem Speichervolumen von rund 10.000 Kubikmetern in Kehlsdorf errichtet © KLZ / Sarah Romauch

Bis Wasser durch die Leitung fließt, dauert es noch einige Jahre. Zunächst sind die Zustimmungen der Grundeigentümer und die Genehmigungen nötig. Der Baustart ist in etwa zwei Jahren vorgesehen, die Fertigstellung bis 2031.