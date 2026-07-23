Bis die „Union Eishockey-Club Lienz“ und der Verein „EH Turtles“ den neuen Eislaufplatz nutzen können, werden noch mindestens zwei Jahre vergehen, aber erste Vorkehrungen für die Errichtung werden bereits getroffen. Im Zuge des Neu- und Umbaus der Dolomitenhalle wird auf dem Lienzer Sportstätten-Areal auch der Bau des neuen, überdachten Eislaufplatzes mitgedacht. Verkabelung, Wege, die Südfassade und ein Sammelschacht werden im Zuge der Bauarbeiten an der Tennishalle bereits für die Eissportstätte errichtet.

Charly Kashofer, Sprecher der Arbeitsgruppe „Eisanlage neu" © Kk/privat

Für die Arbeitsgruppe „Eisanlage neu“ wurde Charly Kashofer zum Sprecher gewählt. Er ist Obmann der „EH Turtles“ und startete die Initiative für einen überdachten Eislaufplatz und die Errichtung einer zweiten Eisfläche für den Publikumslauf. „Die Eishalle in der Pustertaler Straße ist nach 30 Jahren nicht mehr auf dem Stand der Technik. Ein überdachter Platz reicht künftig aus. Außerdem gibt es bei der Halle, die sich im Siedlungsgebiet befindet, zu wenig Parkplätze“, sagt Kashofer.

Fachfirmen sollen Eisanlage planen

Die Arbeitsgruppe sprach sich dafür aus, Fachfirmen mit der Planung zu beauftragen. „Wir haben die Verwaltung der Sportanlagen ersucht, den Kontakt zu geeigneten Unternehmen herzustellen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem Betriebsleiter, damit bauliche Anforderungen in der Planungsphase berücksichtigt werden können. Wenn erste Ergebnisse der Fachfirmen vorliegen, wird die Arbeitsgruppe wieder tagen“, sagt Kashofer.