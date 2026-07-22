Nickelsdorf. Ein Festival, das so untrennbar und auf Gedeih und Verderb mit dem Namen einer einzigen Person verbunden ist, muss man auch international erst einmal finden. Nicht wenige aus der weltweiten Fangemeinde hielten die Konfrontationen Nickelsdorf nach dem Ableben von Hans „Hauna“ Falb deshalb auch für Geschichte. Nachdem der Gründer und Mastermind des Festivals im Dezember 2025 jäh verstorben war, setzte nach einer Phase des Schocks fast so etwas wie eine Glaubensspaltung in der Szene ein: Ende oder neu erfinden? Nach Monaten der Ungewissheit wurde man schließlich eines „Tributs an Hans Falb“ gewahr, das nun anstelle der 46. Konfrontationen firmiert. Vorerst jedenfalls. Wie es danach weitergeht, „steht noch alles in den Sternen“, wie uns Reinhard Stöger wissen ließ. Der langjährige Weg- und Gesinnungsgefährte von Hans Falb, der „schon von Anfang an dabei“ ist und als Festival-Intimus nun das diesjährige Programm des berüchtigten dreitägigen Musikmarathons in der burgenländischen Grenzgemeinde gestaltet hat, war bereits im Oktober 1976 dabei, als die Jazzgalerie im Keller des sagenumwobenen Gasthauses Falb mit einem Konzert von Fatty George eröffnet wurde. Oh tempora, o mores.

Haudegen David Murray geht zurück

Im Jahr eins nach Hans Falb geht es nun also tatsächlich weiter. Stöger hat dafür eine ganze Reihe prominenter Musikerinnen und Musiker aus dem Lager von Free Jazz und Improvisationsmusik eingeladen, deren Namen Rekordbesuch erwarten lassen. Allen voran vielleicht Haudegen David Murray, der nach vielen Jahren wieder in die pannonische Tiefebene zurückkehrt. Aber auch so renommierte Namen wie Ned Rothenberg, Sylvie Courvoisier, Sten Sandell, Alexander von Schlippenbach, Lauren Newton, Joëlle Léandre, Angelika Niescier, Tomeka Reid oder Gerry Hemingway sind vom 24. bis 26. Juli im berühmtesten Jazzhof der Welt zu erleben. Selten zuvor durfte man diesem traditionellen Festival mit so viel Spannung entgegensehen.

Virtuosität nicht ohne Humor, die beiden Akkordeonisten Antonello Salis & Simone Zanchini in Feldkirchen/Kärnten © KK

Kärnten. Das Burgenland heißt bekanntlich nicht Burgenland, weil dort so viele Burgen stehen, sondern weil seine historischen Komitate allesamt auf „-burg“ endeten – Ödenburg etwa. Indes die Kärntner Jazzhochburg Jazzhochburg heißt, weil echte Burgen seit Beginn ihren Weg pflastern. Ein zentraler Aufführungsort des Festivals ist die Burg Glanegg. Daneben bespielt das Festival heuer erstmals auch den Amthof Feldkirchen, wo die Duos Antonello Salis & Simone Zanchini sowie Alex Harding & Lucian Ban zu hören sind und Grandseigneur Henri Texier mit seinem Trio Hof hält (25. Juli).

Saalfelden. Mehr als sechzig Konzerte verteilen sich beim 46. Jazzfestival Saalfelden auf zwölf Bühnen – von der Main-Stage im Congress über das Kunsthaus Nexus und die Otto-Gruber-Halle bis hin zur Stadtparkbühne und der Stöcklalm. Rund vierzig davon sind bei freiem Eintritt zu erleben. Da hamma was zu tun.

Etwa beim „Big Shake“, dem großen Jubiläumskonzert der österreichischen Ausnahmeband Shake Stew, die vor zehn Jahren ebendort ihre außergewöhnliche internationale Erfolgsgeschichte startete. Mit dem eigens dafür entwickelten Großprojekt „The Big Shake – A Saalfelden Homecoming“ kehren Lukas Kranzelbinder und die Seinen nun zurück – nicht ohne zuvor in einer 70-köpfigen Musikerparade quer durch die Stadt zu ziehen.

Dichtes Monsterprogramm

Auf der Hauptbühne darf man sich auf das Marta Sanchez Quintet, Dag Magnus Narvesens Oktett, Darius Jones und Otomo Yoshihide, das Chicago Underground Duo oder auf Chris Speeds legendäres Quartett „Yeah No“ freuen. Die beliebten Shortcuts im Kunsthaus Nexus werden indes wohl wieder den musikalisch innovativsten Anteil am traditionellen, international renommierten Musikmarathon am Fuße des Steinernen Meeres beisteuern. Unser Tipp: Besorgen Sie sich einfach die wohl beste Festival-App weit und breit, um sich im dichten Monsterprogramm zurechtzufinden!

Pianistin Aki Takase kommt mit dem Holzbläser Daniel Erdmann zu den INNtönen nach Diersbach. © KK

Diersbach/OÖ. Dazwischen gehen sich immer noch die 40. INNtöne auf dem unvergleichlichen Bauernhof in Diersbach aus, wo sich zwischen Jazz, Weltmusik, Blues und improvisierter Musik seit jeher die entspannteste Atmosphäre ausbreitet und man immer wieder Überraschungen erlebt. Festival-Legende und Zampano Paul Zauner gilt ohnehin als Entdecker von Geheimtipps und Senkrechtstartern. Heuer mit dabei sind unter anderem die JD Allen Band, die US-Sängerin Dee Alexander, Aki Takase & Daniel Erdmann, Bass-Maestro Stéphane Kerecki, das Luis Vicente Trio, Chris Jennings Drum‘n Koto sowie Soul-Stimme und Grammy-Gewinnerin Janiva Magness.

Weiz. Wer aber lieber zu Hause bleibt und sich ohnehin mehr der Jazz-Folklore mit Volksfestcharakter zugeneigt fühlt, findet vom 7. bis 16. August beim Dixie & Swing Festival in Weiz allerhand Frohsinn zwischen New Orleans und Dixieland, dem „Second-Line-Feeling“ und einer waschechten Jass-Band. Und für fortgeschrittene Banjo-Spieler gibt es sogar eine Masterclass mit dem japanischen Ragtime-Virtuosen Ken Aoki.