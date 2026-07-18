Während das Festival sich darauf vorbereitete, am Samstag seinen letzten Abend mit den Konzerten der beiden Blues- und Rock-Giganten Van Morrison und James Taylor zu erleben, zog Festivalleiter Mathieu Jaton am Freitag vor Medien eine "äußerst erfreuliche" Bilanz der Jubiläumsausgabe. Die 60. Ausgabe markierte zugleich die Rückkehr in das sanierte Kongresszentrum nach zwei Covid-Jahren und zwei Jahren an Ausweichorten, in denen jedes Mal alles neu habe erfunden werden müssen.

Auf künstlerischer Ebene zeigte sich Jaton erfreut über "äußerst beeindruckende Momente" in einer "reichhaltigen und intensiven" Ausgabe. Die "Carte blanche" für die britische Sängerin Raye habe es mit den Überraschungsgästen Mark Ronson und Alicia Keys ermöglicht, sechs Jahrzehnte Festivalgeschichte zu durchlaufen.

In ihrem Gefolge hätten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler der neuen Generation ihre Verbundenheit mit der Veranstaltung zum Ausdruck gebracht. Der Festivalleiter zeigte sich sehr berührt von Sienna Spiro (20) und ihrer Hommage an Nina Simone sowie von Liniker (26), welche die brasilianische Musik auf erfrischende Weise neu interpretiert habe.

Mit diesen Konzerten sowie denen von PinkPantheress, Tyla oder Zara Larsson "konnte ein junges Publikum das Stravinski-Theater mit Begeisterung für sich einnehmen", freute er sich. "Wir haben außerdem eine echte Überraschung mit dem Japaner ¥øu$uk€ ¥uk1mat$u erlebt, der gezeigt hat, dass Techno auch aus dem Jazz hervorgeht."

Zu den Headlinern zählte Jaton Moby, Nick Cave sowie "Größen des Jazz" wie Marcus Miller mit seiner Hommage an Miles Davis und Charles Lloyd, der bereits bei der ersten Ausgabe des Festivals im Jahr 1967 dabei war. Das Programm des Festivals umfasste mehr als 700 kostenlose und kostenpflichtigen Konzerte in den Innen- und Außenbühnen. Das Budget der Veranstaltung blieb unverändert bei 30 Millionen Franken (rund 32 Mio. Euro). Die nächste Ausgabe findet vom 2. bis 17. Juli 2027 statt.