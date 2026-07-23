Drei Qualifikationsphasen müssen Austria Wien und Rapid überstehen, um in dieser Saison in der Ligaphase der Conference League teilnehmen zu können. Für die Austria beginnt die Europacupreise heute in Lettland gegen FK Liepaja (17 Uhr, Puls 4 live), Rapid ist erstmals in der Vereinsgeschichte in Andorra bei Santa Coloma (19 Uhr) zu Gast.

Die Hütteldorfer kommen erstmals aus einer Sommervorbereitung mit Trainer Johannes Hoff Thorup. Der Däne entwickelte besonders das Spiel mit dem Ball weiter, erste Früchte wurden bei den Testspielsiegen gegen Panathinaikos Athen (4:1) und den Hamburger SV (3:2) geerntet. Neuzugänge sucht man bei den Hütteldorfern fast noch vergeblich, nur der dänische Stürmer Tonni Adamsen und Rückkehrer Nicolas Bajlicz sind neu in Hoff Thorups Kader, dafür hat allerdings auch noch kein Leistungsträger den Verein verlassen. Um Serge-Philippe Raux-Yao oder Romeo Amane gibt es zwar immer wieder Abgangsgerüchte, beide haben aber die Reise nach Andorra mitgemacht.

„Unser Anspruch ist auf jeden Fall, dass wir da drüberkommen“, gab sich unter anderem Kapitän Matthias Seidl kämpferisch. Und die Hütteldorfer haben allen Grund optimistisch in das Duell zu gehen, abgesehen vom blamablen Aus in der Qualifikation gegen Vaduz 2023 hielten sich die Wiener gegen kleinere Klubs in den vergangenen Jahren schadlos. Dennoch sind Hoff Thorup und Co vor den Andorranern gewarnt, in der ersten Runde bezwang Santa Coloma den walisischen Klub Pen-y-Bont im Gesamtscore 4:0. „Das ist eine Mannschaft, die Ballkontrolle haben will und vorne über Geschwindigkeit verfügt. Die Frage ist, können sie daran auch gegen ein besseres Team - und bei allem Respekt, aber das sind wir - festhalten?“, sagte der Trainer.

Für die Fans, die nicht nach Andorra mitgereist sind, wird es ein schwieriges Unterfangen, das Spiel zu sehen. Fernsehübertragung wird es keine geben, für 15 Euro wird ein Livestream von „solidsport.com“ angeboten.

Kampf gegen die Durstrecke

Zum letzten Mal in einer europäischen Gruppenphase stand Rapids Lokalrivale Austria Wien hingegen vor vier Jahren. 2022 verlor die Truppe von Manfred Schmid im Play-off zur Europa League gegen Fenerbahce Istanbul zwar klar mit einem Gesamtscore von 1:6, durfte damit aber in die Gruppenphase der Conference League umsteigen und war damit Teil der zweiten Austragung des jüngsten UEFA-Klubbewerbs. Nach zwei Heim-Remis gegen Be‘er Scheva aus Israel (0:0) und den polnischen Vertreter Lech Posen (1:1) war in einer Gruppe, die von Villarreal angeführt wurde, als Letzter mit 2:15 Toren aber Schluss.

Was seither folgte, waren misslungene Versuche, sich wieder für die Conference League zu qualifizieren. 2023 folgte das Aus in Runde drei gegen Legia Warschau (Gesamtscore: 5:6), 2024 kam man als klarer Favorit in Runde zwei nicht über die Finnen von Ilves Tampere drüber (Gesamtscore: 5:5, dann 4:5 im Elferschießen) und im Vorjahr ließ eine 3:4-Auswärtsniederlage bei einem schwachen tschechischen Gegner namens Banik Ostrava die Wogen in Wien erstmals hochgehen, auch daheim kam man nicht über ein 1:1 hinaus und verabschiedete sich nach der dritten Qualirunde bitter enttäuscht. „Die letzten Jahre waren herausfordernd“, fasste es jüngst Kapitän Manfred Fischer zusammen.

Heuer soll es endlich wieder klappen, denn schließlich war die Austria früher fast Dauergast in Gruppenphasen. Seit der Umbenennung des UEFA-Cups in Europa League 2009 war man alleine bis 2017 immerhin fünfmal dabei, einmal sogar in der Champions League. Der erste Gegner auf dem Weg zurück ist auswärts der FK Liepaja, aktuell Fünfter in der lettischen Ganzjahres-Meisterschaft. „Jedes internationale Spiel ist etwas Besonderes, daher freuen wir uns sehr, dass es jetzt mit dem Europacup losgeht“, sagt Trainer Stephan Helm, der aber auch warnt: „Uns erwartet mit Liepaja eine gut organisierte Mannschaft, die vorne physisch starke Konterstürmer hat. Daher wird es wichtig sein, dass wir unsere Angriffe gut fertigspielen und in der Restverteidigung gut aufgestellt sind.“

Verzichten müssen die Veilchen auf die angeschlagenen Philipp Wiesinger, Johannes Handl und Kelvin Boateng. Die finanziell immer wieder strauchelnde Austria hat am Transfermarkt nicht viel bewegt, nahm zwar drei Millionen Euro aus Salzburg für Abubakr Barry ein, sowie drei für Abwehrtalent Ifeanyi Ndukwe (18/Liverpool) und eine für Sturm-Juwel Konstantin Aleksa (19/Hoffenheim II), hat mit den Innenverteidigern Ibrahim Buhari (24/Elfsborg) und Jonas Feddersen (19/Dortmund II) sowie Linksaußen Julian Hettwer (23/Düsseldorf) nur ablösefrei zugeschlagen. Ex-Veilchen Dominik Fitz, der in Minnesota unglücklich ist, war der Austria als auch dem WAC zu teuer. Es soll allein rund um eine Million Jahresgehalt gehen.