Der erfolgreiche und international gefragte Organist Lukas Hasler (30) besucht für ein Konzert im Rahmen der Orgelkonzerte 2026 Leoben, wo für den damals Zehnjährigen in der Musik- und Kunstschule unter der Leitung seines Lehrers und Mentors Martin Österreicher die Grundlage für das Orgelstudium gelegt wurde.

Das Konzert unter dem Titel „Von Figaro bis Fuge“ wird mit Koloratursopranistin Paulina Ovadkova am 14. August in der Stadtpfarrkirche St. Xaver zu hören sein. Die musikalische Karriere des Organisten Hasler erscheint wie ein buntes Mosaik. Er sagt von sich selbst: „Ich war nie ein Freund von Routine.“

Mit sechs Jahren am Klavier

In Rottenmann geboren, aufgewachsen in Gaishorn, begann er mit sechs Jahren Klavier zu lernen. Daneben war er Ministrant und eng mit der Pfarre verbunden. Als ein neuer Organist gesucht wurde, entschied sich der achtjährige Hasler, mit Unterstützung seiner Klavierlehrerin, eine Orgelausbildung zu beginnen.

Von der Pfarre bekam er alte Orgelbücher geschenkt, und mit zehn Jahren spielte er seine erste Messe. Zur selben Zeit wurde er an der Musikschule Leoben in die Orgelklasse von Martin Österreicher aufgenommen. Nach der Volksschule wechselte Hasler ins Abteigymnasium Admont, wo er sich als Mitglied der Schulband auch am Saxofon versuchte.

Mit seinem Projekt „Organ for Planet“ möchte Lukas Hasler an außergewöhnlichen Orten spielen © Christian Jungwirth

Mit 15 Jahren wurde er an der Kunstuniversität Graz in den Vorbereitungslehrgang zum Orgelstudium aufgenommen. Er wurde für einen Tag pro Woche vom Unterricht freigestellt und pendelte regelmäßig mit dem Zug zwischen Admont und Graz. Um Schule und Uni unter einen Hut zu bringen, hat er sich selbst einen Plan zurechtgelegt.

„Ich habe immer versucht, effizient zu sein, wollte immer selbst die Kontrolle über mein Leben haben“, betont Hasler. Nach der Reifeprüfung wechselte er nach Graz und stieg voll in das Orgelstudium an der Uni ein. Gleichzeitig begann er in Hamburg das Studium „Kultur und Management“.

Parallel zwei Studien absolviert

In dieser Zeit war er mehrere Male im Monat zwischen Hamburg und Graz unterwegs. Nach einem Aufenthalt 2017 in New York schloss Hasler beide Studien 2019 erfolgreich ab. Bereits während des Studiums gab er Konzerte in unterschiedlichsten Ländern.

„Schon meine Eltern sind mit uns Kindern viel gereist und haben mein Interesse für fremde Länder und Kulturen geweckt. So ist es gekommen, dass ich zum Beispiel Konzerte in den USA, Großbritannien, China oder Russland gegeben habe“, erzählt Hasler. Zurzeit lebt er in Wien und Los Angeles, wo er im Zuge seines Doktoratsstudiums einen Lehrauftrag an der Universität angenommen hat.

Dirigent, Interpret und Spieler

Die Orgel ist für ihn ein ganz besonderes Instrument: „Durch die Möglichkeit, Klangfarben zu variieren, ist man gleichzeitig Dirigent, Interpret und Spieler.“

Mit seinem neuen Projekt „Organ for Planet“ möchte Hasler an außergewöhnlichen Orten spielen, will mit seiner Musik etwas bewirken. Um ein Zeichen der Solidarität zu geben, hat er in der Ukraine 2022 in Lviv das erste klassische Konzert nach Kriegsbeginn gegeben. „Das Instrument kann mehr als Musik vermitteln“, findet Hasler und verspricht noch viele Projekte, die er umsetzen will.