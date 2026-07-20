Drei Tage lang, von 16. bis 18. Juli, wurde das Gelände des VAZ Schladnitz wieder zur Hochburg für Metal-Fans. Wie erfolgreich das diesjährige Festival, das bereits in der neunten Auflage stattgefunden hat, über die Bühne gegangen ist, zeigen nicht nur die unzähligen Likes, Herzen und wertschätzenden Kommentare für das Veranstaltungsteam rund um Hannes Kaufmann, die sich in den sozialen Netzwerken häufen.

Auch Kaufmann selbst findet zwei Tage nach der Veranstaltung ausschließlich positive Worte: „Es war ein sensationelles Festival. Es hat noch nie so gut funktioniert, und wir hatten noch nie so viele Leute da, wie in diesem Jahr. Damit haben wir wohl den internationalen Durchbruch geschafft“, ist Kaufmann überzeugt. Über die Dauer der Veranstaltung sollen zwischen 15.000 und 18.000 Metal-Fans die Konzerte von Bands wie In Flames, Arch Enemy oder Saxon besucht haben. Aber auch der Frühschoppen mit Jazz Gitti inklusive „Pilgerreise“ habe wieder in gewohnterweise viele Musikfans angelockt.

Jazz Gitti zieht jedes Jahr die Massen an © Thomas Eisenpass

50 Prozent aus dem Ausland

Rund 50 Prozent der Besucherinnen und Besucher würden aus dem Ausland kommen. „Dadurch, dass wir den Ticket-Sale selbst abwickeln, lässt sich das relativ gut lokalisieren“, sagt Kaufmann. So hätten in diesem Jahr unter anderem Gäste aus Belgien oder Deutschland stundenlange Fahrten nach Leoben auf sich genommen – „vor allem auch aus Norddeutschland, obwohl es dort ja mit Wacken ein eigenes Festival gibt“, führt Kaufmann aus und ergänzt: „Heuer sind auch viele dazugekommen, die noch nie da waren, aber gesagt haben, dass sie nächstes Jahr sofort wieder kommen werden.“

Dass das nicht nur leere Versprechungen sind, zeige sich bereits jetzt durch den Ticket-Vorverkauf für das Area 53 Festival im kommenden Jahr: „Der Vorverkauf läuft so gut wie noch nie. Ein Drittel des Gesamtkontingents ist bereits verkauft“, berichtet Kaufmann, der bei der Premiere im Jahr 2017 noch überschaubare 356 Besucher zählte.

Veranstalter und Initiator Hannes Kaufmann © Thomas Eisenpass

Besondere Momente

Was diese Entwicklung mit Kaufmann macht? „Gott sei Dank habe ich während des Festival-Betriebs eine Sonnenbrille auf. Das soziale Verhalten der Besucher, ihre Freude, Emotionen und die Dankbarkeit, die sie mir und der gesamten Crew entgegenbringen, sorgen immer einmal wieder für glasige Augen“, räumt Kaufmann ein. So habe ihn beispielsweise das Verhalten eines Festival-Besuchers bewegt, der es sich zur Aufgabe gemacht habe, den Trampelpfad zum Festival-Gelände von herumliegenden Zigarettenstummeln zu befreien. Allgemein halte sich die Vermüllung auch auf den Camping-Plätzen in Grenzen. „Ich denke, die Gäste sehen, dass das Veranstaltungsteam wahnsinnig bemüht ist und deshalb sind sie auch selbst sehr bemüht und schauen auf uns“, meint Kaufmann.

Auch das Wetter habe trotz „unfassbar schlechter Prognose“ mitgespielt. „Man sagt ja, ‚das Glück ist mit den Tüchtigen‘ und ich denke die Bemühungen, der Fleiß und die schlaflosen Nächte von mir und der gesamten Crew wurden mit perfektem Festival-Wetter honoriert, auch wenn es einmal ein bisserl Regen und Wind gegeben hat.“