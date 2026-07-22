„Gut, springen wir auch auf auf den allgemeinen Empörungszug.“ So eröffnen Maja Ludwig und Lieselotte Schleicher, die Pächterinnen der Voisthalerhütte im Hochschwab-Gebiet, ein Posting in den sozialen Medien. Sie machen dort einen Fall publik, der zuletzt so oder so ähnlich vielen Hüttenwirten am Berg widerfahren ist: In letzter Sekunde hat eine Wandergruppe die Reservierung für diese Nacht storniert. „Leider mussten wir unsere Pläne verändern und müssen unsere Reservierung stornieren“, ließen diese kurz angebunden per Mail wissen.

Davor hatten die beiden Pächterinnen schon versucht, die Gruppe zu erreichen. „Wenn wir am Telefon weggedrückt werden und dann erst um 20:56 Uhr am Tag der Reservierung auf unser besorgtes Mail mit dieser Nachricht geantwortet wird, dann ist das wirklich ärgerlich“, so Ludwig und Schleicher. „Wir wissen ja nicht, ob vielleicht was passiert ist.“

Alpenverein will einheitliche Storno-Regeln für seine Hütten

Die Voisthalerhütte im Hochschwab-Gebiet © KLZ / Tobias Graf

„Ja, das ist wirklich ein Thema am Berg“, bestätigt Norbert Hafner, Vorstand des steirischen Alpenvereins. „Wir sind gerade dabei, die Stornobedingungen österreichweit und auch mit dem deutschen und Südtiroler Alpenverein einheitlich zu regeln.“ Der Alpenverein, dem auch die Voisthalerhütte gehört, hat ein einheitliches Buchungssystem – „und da sehen wir, dass Leute teils doppelt buchen und dann dort hingehen, wo das Wetter besser ist“. Aus Sicht der Wanderer nachvollziehbar, aus Sicht der Wirte ein Albtraum, weil es jede Planungssicherheit nimmt.

„Die Wirte lehnen dann interessierte Gruppen ab, weil sie schon Reservierungen haben – und dann kommen die Leute nicht und die Betten bleiben leer“, so Hafner. Auch bei den Naturfreunden kennt man das Problem, wenngleich es aktuell nicht im großen Stil aufschlägt. „Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir bei einer Reservierung eine Anzahlung verlangen“, sagt Landesgeschäftsführer Rene Stix. „Damit stellen wir eine gewisse Verbindlichkeit her.“ Bei den Naturfreunden obliegt es aber auch den einzelnen Hüttenbetreibern, wie sie mit dem Thema umgehen.

Keine Pauschalverurteilungen, aber mehr Respekt für Hüttenwirte

Bei aller Empörung auf der Voisthalerhütte, in eine pauschale Verurteilung der Wanderer wollen Ludwig und Schleicher nicht einstimmen. „Sowas kommt bei uns sehr, sehr selten vor, ist aber wirklich ärgerlich.“ Und in diesem Fall gab es sogar ein Happy End für zwei andere Wanderer. „Zwei jugendliche Streuner, die sich in der Hütte vertan haben und von irgendwo nach einer langen Tour bei uns gelandet sind“, wie die Pächterinnen schmunzelnd erzählen, haben so für diese Nacht doch noch ein Bett bekommen.

Weil, das wissen alle Bergleute: Pläne können sich ändern, das Wetter umschlagen. Der Appell von der Voisthalerhütte: „Pläne dürfen sich ändern, aber rechtzeitig stornieren. Und die Tour gut planen und rechtzeitig losgehen.“