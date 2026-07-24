Am Ligister Hauptplatz tut sich etwas. Nicht nur, dass das Gasthaus und Restaurant „Wörgötter“ ab August einen großen Innenraumumbau startet, auch im „Pan del dia“, dem Backladen mit Café schräg gegenüber, gibt es Neuigkeiten. Und sie haben indirekt mit dem „Wörgötter“ zu tun, denn Sandra Sonnberger, die seit 28 Jahren in dem beliebten Lokal kellnerte, wird sich beruflich neu orientieren und übernimmt das „Pan del dia“ mit Jahreswechsel. Seit Anfang Juli arbeitet sie aber bereits im Lokal mit.

Wirt Reinhard Krill (62) ist glücklich. „Für mich ist das wie ein Lottosechser, denn ich möchte in Pension gehen, das Lokal aber in guten Händen wissen. Und Sandra ist genau die richtige dafür.“ Das Lokal „Pan del dia“ (Deutsch für „Brot des Tages“) gibt es seit 2011. Damals wurde es von Reinhards Bruder Thomas Krill mit einer angeschlossenen Trafik geführt. „Als dann aber der Sparmarkt ankündigte, eine Lotto-Toto-Annahmestelle zu eröffnen, hat Thomas in der Nähe des Sparmarkts eine neue Trafik eröffnet, und ich übernahm das Pan del dia“, schildert Reinhard Krill.

Krill selbst kellnerte zuvor viele Jahre im Ratskeller am Grazer Hauptplatz, danach arbeitete er 15 Jahre als Staplerfahrer, ehe er das Angebot des Bruders im Jahr 2016 annahm. „Es war immer mein Traum, ein eigenes Lokal zu haben, mit 52 bin ich also noch einmal durchgestartet.“

Lebenstraum

Ähnlich macht es jetzt auch Sandra Sonnberger. Die 43-jährige Ligisterin hat bei Wörgötter gelernt und blieb der Familie fast drei Jahrzehnte lang treu. „Als Reinhard mich im Vorjahr spaßhalber gefragt hat, ist mir der Gedanke aber nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich fand die Idee, mich noch einmal neu aufzustellen, immer verlockender.“ Der Abschied fiel nach all den Jahren natürlich nicht leicht, aber die Familie Wörgötter verstand den Schritt. „Hätte ich einfach nur woanders gekellnert, wären sie vielleicht gekränkt gewesen, aber so stehen sie voll hinter mir.“

Eine Umstellung ist es allemal: Während das Wörgötter mit „Fine Dining“ brilliert, ist das „Pan del dia“ ein Backladen mit Café, im Grunde aber eine kleine Greißlerei, in der es alles für den täglichen Bedarf gibt. Hier arbeiten derzeit sechs Personen, unter der Woche startet der Arbeitstag um 4:30 Uhr in der Früh, sonntags um 3:30 Uhr. Dafür hat das Lokal mit den prägnanten Häferln am Zaun nur bis Mittag geöffnet. Der Name wird wohl auch künftig gleich bleiben, ob und was sich ändern wird, dazu ist es aber noch viel zu früh. „Ich denke über kleine Sommerkonzerte nach, aber jetzt muss ich mich erst einmal einarbeiten“, sagt Sonnberger.