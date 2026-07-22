Die Landespolizeidirektion bestätigt Ermittlungen gegen einen steirischen Spediteur. Dort war offenbar seit Jahren ein Lkw mit Nazi-Parolen ungehindert in Verwendung. Von „Führerhaus“ über „Klagt nicht, kämpft“ bis zu „Arbeit macht frei“ reichten die gut sichtbaren Aufkleber.

Wie die „Steirerkrone“ berichtete, musste der Lkw erst in Graz abgestellt werden, bis jemand die rechtsextremen Aufkleber entdeckte und Anzeige erstattete. Das war vor ein paar Tagen. Seither ermittelt das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Es besteht der. KZ-Opfer wurden diffamiert.