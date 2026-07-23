„Wir haben uns als Raiffeisen Mittelkärnten auch im letzten Geschäftsjahr sehr gut weiterentwickelt und viele organisatorische und strukturelle Projekte erfolgreich und souverän gemeistert, um auch in Zukunft gut aufgestellt und weiterhin erfolgreich zu sein,“ betonte Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Kampitsch zufrieden.

Kürzlich fand nämlich die Generalversammlung der Raiffeisenbank Mittelkärnten in der Blumenhalle in St. Veit statt. Die Bank begleitet rund 35.000 Kunden in allen finanziellen Lebenslagen, davon 31.000 Privatkunden sowie 4600 Firmenkunden und Landwirte. Man verwaltet ein Kundengeschäftsvolumen von 1,9 Milliarden Euro. „Die persönliche Beratung durch unsere bestens ausgebildeten Kundenberater ist nach wie vor unsere zentrale Kerndienstleistung. Daneben bieten wir an unseren modernst ausgestatteten Standorten auch effizientes Service und unsere Kunden können das moderne Onlinebanking nutzen“, erklärte Vorstand Roland Krall.

Vorstand Roland Krall © KK/Privat

Über 16 Millionen Euro Gewinn

Man spricht von einem „überaus erfolgreichen Geschäftsjahr“: „Das Eigenkapital konnte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10 Millionen Euro gesteigert werden“, sagte Vorstand Nikolaus Primessnig. Somit liege man per 31. Dezember 2025 bei 110 Millionen Euro. Auch die Giro- und Spareinlagen seien im Jahr 2025 um knapp 30 Millionen auf mehr als 820 Millionen Euro angestiegen. „Das stellt einen klaren Vertrauensbeweis der Kunden dar.“ Das Betriebsergebnis betrug 2025 16,3 Millionen Euro. Auch habe sich die Anzahl der Mitarbeitenden um sieben Personen auf nun 129 erhöht.

Die „genossenschaftlichen Werte“ schreibe man bei der Raiffeisenbank Mittelkärnten immer noch groß. „Wir sind in der gesamten Region Mittelkärnten ein wichtiger Partner für die Wirtschaft, verschiedene Vereine, Sport, Kultur, Kirchen, Schulen, Feuerwehren und andere Organisationen“, freut sich Krall. Im vergangenen Jahr habe man etwa 700.000 Euro an regionalen Förderungen geleistet und circa 500 verschiedene Initiativen und Projekte in unterschiedlichen Bereichen unterstützt.