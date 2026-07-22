Ein routinierter Entladevorgang endete am Dienstagnachmittag bei einem Lagerbetrieb im Industriezentrum Lannach, Deutschlandsberg, mit einem Großeinsatz: Beim Abladen seines Lkws mit mehreren Gefahrenstoffen bemerkte der Lenker den Austritt von Chemikalien. Die Feuerwehren Lannach und Ettendorf wurden gegen 15:30 alamiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war unklar, welche Stoffe ausgetreten waren. Der Betrieb wurde vorsorglich evakuiert und die Zufahrten abgesperrt. Zur Unterstützung wurden weitere Einsatzkräfte und Gefahrstoffexperten hinzugezogen.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Nach erster Untersuchung zeigte sich, dass Natriumhydroxidlösung aus drei Kanistern ausgetreten war. In Schutzausrüstung wurde die Ladefläche von den Einsatzkräften händisch entladen und die Gefahrenzone fachgerecht gesäubert. Gegen 21:30 Uhr war der Einsatz beendet. Laut Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung. Die Ursache ist noch unklar. Im Einsatz standen sieben Feuerwehren, Polizei und Rotes Kreuz mit knapp 70 Einsatzkräften.