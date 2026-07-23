Die Wolfsberger Innenstadt darf sich über ein neues Angebot im Bereich Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wohlbefinden freuen: Am Schulplatz 2, gegenüber der Musikschule, haben die beiden Unternehmerinnen Tanja Rami und Lisa Knauder ihre gemeinsame Praxis „Balance²“, also Balance hoch Zwei, eröffnet. Zur Eröffnung gratulierte auch der Wolfsberger Stadtrat für Stadtmarketing, Christian Stückler.

Bei der Eröffnung mit Christian Stückler © Stadtgemeinde Wolfsberg

Die beiden Freundinnen haben ihre Kompetenzen gebündelt und einen Ort geschaffen, an dem Menschen jeden Alters dabei unterstützt werden, ihre persönlichen Stärken zu entdecken, innere Balance zu finden und gestärkt durch den Alltag zu gehen. Zum Angebot zählen Neuromentaltraining, Access Bars (Entspannungstechnik) sowie Workshops und Trainings für Unternehmen, Schulen und Privatpersonen.

Im Bereich Neuromentaltraining werden unter anderem Themen wie Leistungssteigerung, emotionale Stabilität, Fokus und Konzentration sowie die nachhaltige Veränderung von Denk- und Verhaltensmustern behandelt. Access Bars soll dabei unterstützen, Stress abzubauen, mentale Entlastung zu schaffen und das persönliche Wohlbefinden zu stärken.

Besonders gefragt sind bereits die Workshops für Kinder und Jugendliche an Schulen. Ziel dieser Angebote ist es, junge Menschen von innen heraus zu stärken, ihre individuellen Fähigkeiten bewusst zu machen und ihnen Werkzeuge für den Alltag und das spätere Leben mitzugeben. Auch Unternehmen zählen zur Zielgruppe von Rami und Knauder: Angeboten werden Workshops und Trainings zu den Themen Burnout-Prävention, Stressmanagement, Resilienz und mentale Stärke, Fokus und Energie im Arbeitsalltag sowie Teamdynamik und Kommunikation. Die Inhalte können individuell auf die Bedürfnisse von Betrieben und Teams abgestimmt werden.

Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Produkte aus den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden, darunter „Ringana-Naturkosmetik“, Nahrungsergänzungsmittel, Sport- und Proteinprodukte, Getränke, Edelsteine und Kristallschmuck von „Hex+Stones“ sowie Räucherwerk. Das Kurs- und Workshop-Programm soll in den kommenden Monaten laufend erweitert werden, geplant sind unter anderem auch saisonale Angebote wie Raunachts-Workshops. Interessierte können sich entweder bei Tanja Rami unter der Nummer 0660 6633795 und bei Lisa Knauder unter 0664 4242943 oder per E-Mail unter info@balancehochzwei.at melden. Weitere Informationen gibt es auf der Website www.balancehochzwei.at.