Im Bereich der Autobahnabfahrt Wolfsberg Süd kam es am Mittwochvormittag infolge eines Unfalls zu einem Stau: Das Begleitfahrzeug eines Sondertransporters kam von der Fahrbahn ab und blieb in der Böschung stehen. Neben Rettung und Polizei landete auch ein Hubschrauber vor Ort, der inzwischen wieder gestartet ist. Nähere Infos sind derzeit nicht bekannt.

Aufgrund der Sperre von einem Fahrstreifen und dem Pannenstreifen ging es für die rückgestauten Fahrzeuge geht es nur langsam voran. Auch die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung sind vor Ort und helfen bei den Aufräumarbeiten.