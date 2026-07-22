Der Aufwand, den Laienschauspieler betreiben, ist stets riesig. In ihrer Freizeit proben sie Jahr für Jahr ein neues Stück und hoffen dann auf Zuspruch für ihre Auftritte. Die Theatergruppe Pack kann heuer jedenfalls aber zufrieden bestätigen: Der Aufwand für ihr Stück „Wenn da Kuckuck zwoamol schreit“ – ein heiteres Theaterstück mit Gesang – hat sich gelohnt. Regisseur und Mastermind Karl Christandl kann nämlich verkünden: „Aufgrund des großen Zuspruchs haben wir uns entschlossen, einen zusätzlichen Vorstellungstermin anzubieten.“

Zum Nachmittagstermin am Sonntag, 26. Juli, gibt es also auch einen Abendtermin. Um 19:30 Uhr feiern die Schauspieler auf der Pack also nun ihr großes Finale. Wer noch Karten für dieses Stück ergattern möchte, kann diese unter Tel.: 0664 206 2819 reservieren.