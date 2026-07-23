Eine Molkerei aus Wien expandiert ins Murtal. Sie will – getreu dem Motto „Make milk great again“ – Milchprodukte sport- und fitnesstauglich machen. Mit dem steirischen Milchbauern Christian ist schnell ein Markenbotschafter gefunden, die Sympathie mit Marketingchefin Melanie ist aber enden wollend. So beginnt „In Lacte Veritas“, der neue Roman von Anna Dorfer.

„Ich hatte schon immer eine blühende Fantasie und schreibe seit meiner Schulzeit", erzählt die gebürtige Murauerin. „Wir hatten eine Lehrerin, die uns fürs Lesen begeistert hat. In der Coronazeit habe ich dann begonnen, immer mehr zu schreiben. Es ist ein Prozess, eine stetige Weiterentwicklung.“ Lange arbeitete Dorfer für die Bezirkshauptmannschaft, publizierte in dieser Zeit erste Bücher unter einem Pseudonym. Nach einem Jobwechsel tritt die 29-Jährige, die in Fohnsdorf lebt, nun unter ihrem bürgerlichen Namen als Autorin in Erscheinung.

Das Buch ist ein gesellschaftskritischer Entwicklungsroman, die Handlung spielt im Murtal und in Scheifling © KLZ / Sarah Ruckhofer

„In Lacte Veritas“ ist ein Entwicklungsroman, der durchaus sensible Themen aufgreift. Es geht um Gewalt, um toxische Familienstrukturen oder Misogynie. Drei Jahre lang schrieb die Autorin an ihrem Werk. „Ich bin selbst auf einem Bauernhof groß geworden, diese Erfahrung fließt natürlich mit ein.“ Viel Zeit hat Anna Dorfer in die Entwicklung ihrer Figuren gesteckt: „Mir ist es wichtig, dass alles authentisch ist.“ Die Handlung spielt im Murtal sowie in Scheifling.

Erschienen ist das fast 400 Seiten starke Buch Ende Juni, es ist im stationären Buchhandel ebenso erhältlich wie online oder direkt beim Verlag Buchschmiede. Wer eine Widmung möchte, kann die Murtaler Autorin auch direkt kontaktieren (a.d.autorin@gmx.at oder via Instagram glueckliche_wortwahl).

Für künftige Projekte hat Anna Dorfer viele Ideen, so schreibt sie Weihnachtsgeschichten ebenso wie Krimis. Was als nächstes erscheint? „Das ist noch offen.“