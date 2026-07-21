Ein Grundstück ohne rechtsgültige Widmung gibt es nicht allzu häufig – wie es dazu kommen kann, zeigt die Causa Arena in Fohnsdorf.

Zur Vorgeschichte: Im Einkaufszentrum Arena wurde ein früherer Lebensmittelmarkt zu einem Gebäude mit Wohnräumen, Büros und Geschäften umgebaut (Arena Living & Working). Man kann hier bereits einkaufen und Menschen leben dort wie berichtet auch längst, allerdings: Die Verordnung „Wohnen“ ist rechtswidrig. Das Land hatte einen Genehmigungsvorbehalt aufgrund der Lärmbelastung durch die S 36 angemeldet. Die Verordnung hätte somit nicht kundgemacht werden dürfen, dies ist aber unter der früheren SPÖ-Führung in der Gemeinde geschehen. Beschlüsse zu dem Projekt sind einstimmig gefallen.

Keine Zweidrittelmehrheit

Nicht zugestimmt haben indes die Sozialdemokraten der „Behebung des raumordnungsrechtlichen Widerspruchs“. Dieser Punkt stand bei einer Sitzung im Dezember des Vorjahres auf der Tagesordnung, in der Zwischenzeit gab es einen Bürgermeisterwechsel. Die Gemeinde ist nun unter ÖVP-Führung.

Mit der Behebung durch den Gemeinderat habe man die Möglichkeit, das Verfahren fortzuführen und eine Lösung mit dem Land zu finden, was das Lärmthema angeht, verkündete Bürgermeister Volkart Kienzl bei der damaligen Sitzung. Würde der Beschluss nicht zustandekommen, würde das Land die Sache in die Hand nehmen. Die SPÖ stimmte nicht zu, die notwendige Zweidrittelmehrheit kam nicht zustande.

Mehr als ein halbes Jahr später berichtet Bürgermeister Volkart Kienzl bei der Sitzung am Montag (20. Juli) von einem Schreiben der zuständigen Stelle des Landes Steiermark: Darin steht zusammengefasst, dass die Landesregierung die rechtswidrige Verordnung im August aufheben wird.

Auswirkungen und Möglichkeiten

Eine Folge davon ist ein „weißer Fleck“ im Flächenwidmungsplan. Welche Auswirkungen das hat beziehungsweise welche Möglichkeiten die Gemeinde nun hat, erklärt bei der Sitzung ausführlich Bauamtsleiter Georg Ambroschütz: „Über einen weißen Fleck gibt es zwei Rechtsmeinungen. Die eine besagt, man darf dort alles machen. Die zweite besagt, man darf gar nichts machen.“

Ambroschütz berichtet, dass es verschiedene Widmungsmöglichkeiten geben würde, man dabei aber unter anderem die Lärmthematik berücksichtigen müsse. Eine denkbare Variante sei die Widmung als Kerngebiet. „Für ein einzelnes Projekt ein zweites Ortszentrum zu schaffen, ist nicht in meinem Sinne“, so Bürgermeister Volkart Kienzl. Es sei auch die unrealistischste und aufwendigste Variante.

Außerdem meint er: Durch das Land werde die Rechtswidrigkeit zwar beseitigt, aber es würde keine inhaltliche Lösung geben. „Mir ist es wichtig, dass gemeinsam mit Land und Projektwerber an einer Lösung gearbeitet wird.“ Der weiße Fleck habe unklare Rechtsfolgen, auch für das bestehende Projekt. „Unterm Strich ist das eine suboptimale Situation.“ Der Bürgermeister will den Gemeinderat laufend über neue Entwicklungen informieren.