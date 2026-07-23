Wo einst Fußball gespielt wurde, entsteht derzeit eine der größten neuen Photovoltaik-Anlagen im Murtal. Auf dem ehemaligen Sportplatz der Österreichischen Draukraftwerke (ÖDK) am Forstweg in Farrach laufen die Bauarbeiten für eine Freiflächen-PV-Anlage auf Hochtouren. Bereits im September soll die Anlage fertiggestellt sein.



Für das Projekt wurde laut Abteilung 13 des Landes Steiermark, zuständig für Umwelt und Raumordnung, die elektrizitätsrechtliche Bewilligung bereits rechtskräftig erteilt. Die Anlage wird eine Leistung von 2769,36 Kilowatt-Peak erreichen und auf einer Modulfläche von rund 12.850 Quadratmetern errichtet.

750 Haushalte werden versorgt

Projektbetreiber Martin Berlinger von der Grazer BKL Solutions GmbH spricht von einer jährlichen Produktion von mehr als drei Millionen Kilowattstunden Strom. „Wir gehen davon aus, dass rund 750 Haushalte versorgt werden können“, sagt Berlinger. Die Investitionssumme liegt bei rund zwei Millionen Euro. Berlinger berichtet, dass die Anlage als „Agri-PV-Anlage“ betrieben werden soll: Landwirte schützen ihre Kulturen vor Witterungsschäden und erzeugen gleichzeitig erneuerbare Energie. „Die etwa 2,6 Hektar große Fläche wird als Weidefläche über das Jahr von knapp 50 Schafen beweidet.“ Bei der Planung sei wichtig gewesen, dass die Fläche nicht der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen oder verbaut werde.

Martin Berlinger von der Grazer BKL Solutions GmbH © Privat

Betreiber ist GmbH aus Weißkirchen

Errichtet wird die Anlage von der Firma eco-tec Photovoltaics GmbH aus Irdning. Betreiberin ist die WB Forstweg PV Betriebs GmbH mit Sitz in Weißkirchen. An dieser Gesellschaft sind die BKL Solutions GmbH und Grundstückseigentümer Klaus Waldauer jeweils zur Hälfte beteiligt. Waldauer ist Land- und Forstwirt und stellte die Fläche für das Projekt zur Verfügung. Die neue PV-Anlage wird Teile der Stromerzeugung in der Energiegemeinschaft „EEG Zeltweg“ zur Verfügung stellen. Ziel sei, „Strom regional zu erzeugen, zu nutzen und fair zu vermarkten“, so Berlinger.

Der gebürtige Obdacher beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Energiegemeinschaften und hat die Plattform energiegemeinschaft.info gegründet. Dort können sich Interessierte einer Energiegemeinschaft in ihrer Region anschließen, auch ohne eigene PV-Anlage. Mittlerweile wurden über die Plattform mehr als 140 Energiegemeinschaften gegründet, mehr als 14.000 Mitglieder in ganz Österreich teilen so regional erzeugten Strom. Die erste Energiegemeinschaft, die „EEG Zeltweg“, entstand 2023 beim Reitclub Kaltenegger, ebenfalls in Farrach und hat heute über 700 Mitglieder.

Anfang September ist die Anlage fertig

Die Anlage in Farrach wurde so geplant, dass ein Batteriespeicher ergänzt werden kann. „Die Überproduktion von Strom ist auch im Murtal ein Thema. Je nach wirtschaftlichen Rahmenbedingungen könnte innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Speicher dazukommen“, so Berlinger.

Wenn die Arbeiten wie geplant verlaufen, wird die Anlage Anfang September fertig sein. Danach fehlt nur noch die Freigabe durch den Netzbetreiber, ehe auf dem ehemaligen ÖDK-Sportplatz erstmals Sonnenstrom ins Netz eingespeist werden kann.