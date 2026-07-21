Das Elektrowerk Schöder setzt einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung. Gemeinsam mit dem Münchner Unternehmen STABL Energy werden sieben Batteriespeicher mit 13,7 Megawattstunden Energiegehalt errichtet. Vier Anlagen entstehen bei der zentralen Schaltstelle in Baierdorf, drei weitere an Kraftwerksstandorten des Unternehmens. Die Inbetriebnahme ist Ende August 2026 geplant.

Die Speicher sollen überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen aufnehmen und bei Bedarf wieder ins Stromnetz einspeisen. Damit können Lastspitzen ausgeglichen und die Netzstabilität verbessert werden. Laut Geschäftsführer Stefan Stadlober investiert das Elektrowerk damit gezielt in die Zukunft der regionalen Energieversorgung.

Für STABL Energy ist es das erste Projekt dieser Art in Österreich. Die Speichertechnologie setzt unter anderem auf wiederverwendete Batterien aus der Elektromobilität. Mit dem Vorhaben entsteht eines der größten Batteriespeicher-Projekte im Bezirk Murau.