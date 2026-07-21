Die Fronten sind klar abgesteckt. Wenn der Klagenfurter Gemeinderat am Donnerstag zusammentritt, dürfte der Budgetvoranschlag von Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) mit den Stimmen von SPÖ und FSP beschlossen werden. Die übrigen Fraktionen lehnen das Zahlenwerk ab.

Der Cashflow – sprich die Differenz zwischen laufenden Einnahmen und Ausgaben – bleibt mit minus 24,8 Millionen Euro weiter negativ. Zwar erwirtschaftet die laufende Verwaltung ein operatives Plus von 8,8 Millionen, das reicht jedoch nicht aus, um Kredite zu tilgen und Investitionen zu tätigen.

Wieder Warnung vor Pleite

Die FPÖ nutzte ihre Pressekonferenz am Dienstag daher für Angriffe auf die Finanzreferentin und Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Laut Stadträtin Sandra Wassermann zeugt das um mehr als ein halbes Jahr verspätete Budget von einer „Versagenspolitik des Bürgermeisters“. Stadtparteiobmann Gernot Darmann vermutet, dass sich „Mochar offenbar wieder ein weiteres Jahr über die Runden retten will“. Unterdessen rät Klubobmann Andreas Skorianz, sich ein Vorbild an Wels zu nehmen. Dort seien die Überschüsse groß genug, um Projekte zu finanzieren, ohne Schulden zu machen.

Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) © Peter Rass

Klagenfurt ist davon weit entfernt. Problematisch findet Skorianz, dass der Leiter der Finanzabteilung auch heuer davor warne, die Zahlungsfähigkeit der Stadt sei ohne gegensteuernde Maßnahmen „massiv gefährdet“. Das schade dem Ansehen der Stadt. „Die Stadtwerke bekommen bereits schwerer Kredite“, behauptet er. Zwar hatte der Gemeinderat im Vorjahr auf Reformen beschlossen, umgesetzt wurde davon aber wenig. Auch im neuen Budget fehlen große Würfe. Summa Summarum spricht der Klubobmann von einem „rechtswidrigen Voranschlag“, dem die FPÖ nicht zustimmen könne.

Maßnahmen reichen nicht aus

„Das Budget wurde sowohl vom Leiter der Finanzabteilung als auch von der Magistratsdirektorin unterschrieben. Ich gehe nicht davon aus, dass es rechtswidrig ist“, widerspricht die Finanzreferentin. Sie räumt aber ein, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um den Haushalt mittelfristig auf einen positiven Kurs zu bringen. Die Warnung vor einer drohenden Zahlungsunfähigkeit bleibe deshalb aufrecht. Für die Umsetzung der Reformen sei jedoch der Bürgermeister zuständig. Dieser verantworte mit dem Personal auch die größte Kostenstelle.

Scheider seinerseits sieht jeden einzelnen Referenten in der Pflicht, den Reformbeschluss in seinen Referaten umzusetzen. Er habe seine „Hausaufgaben“ erledigt: „Ohne meine Maßnahmen im Personalbereich gebe es kein Budget. Mochars Standardfloskeln ‚Der Bürgermeister ist schuld‘ oder ,Der Bürgermeister ist verantwortlich‘, bringen sie nicht weiter.“ Stattdessen mangele es der Finanzreferentin an Ideen und Kreativität, um Verbesserungen für Klagenfurt zu erreichen. Und auch in Richtung FPÖ gewandt: „Die politischen Mitwerber sollen aufhören, Unwahrheiten gegenüber Journalisten und der Öffentlichkeit zu verbreiten.“