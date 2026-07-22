Ein „Honeymoon“ sei aus konjunktureller Sicht weiterhin nicht zu erwarten, betont Oliver Kröpfl. Dennoch kann der Vorstand der Steiermärkischen Sparkasse auf Basis einer KMU-Umfrage auch auf Lichtblicke verweisen. Immerhin rund 60 Prozent der befragten steirischen Klein- und Mittelunternehmen (KMU) blicken eher optimistisch auf die eigene Unternehmensentwicklung in den nächsten zwei bis drei Jahren, obwohl fast die Hälfte der Betriebe einräumt, dass das Marktumfeld schwieriger und deutlich herausfordernder geworden sei, wie Mario Korditsch, Leiter des Bereichs Corporate-Banking bei der Steiermärkischen, betont.

„Leichte Entspannung, keine Entwarnung“

Dennoch zeige sich beim Blick auf das eigene Unternehmen eine Stabilisierung. Man orte eine leichte Entspannung, aber keine Entwarnung. „Wir sehen, dass steirische Betriebe nicht in Depression verfallen", so Kröpfl. Immerhin 55 Prozent der befragten Unternehmen planen Investitionen, hier vor allem in Digitalisierung, Technologie, Nachhaltigkeit und Qualifikation. Die Umfrage aus dem März ist auch deutlich von den geopolitischen Verwerfungen durch den Irankrieg geprägt. Dieser habe aber umgekehrt, so Kröpfl, die Investitionen in die Energiewende, etwa in Form von Energiespeichern, angekurbelt.

Der Juni sei mit einem Volumen von 157 Millionen Euro an neuen Finanzierungen im Firmenkundensegment einer der stärksten überhaupt gewesen, so Kröpfl. Im Aufwind seien u. a. KMU, die in den Bereichen Energiewende, in speziellen Nischen oder auch im Sicherheitsbereich tätig seien, so Kröpfl. „Insbesondere die Automobilzulieferindustrie ist weiterhin stark unter Druck.“ Auch in der Bauwirtschaft sei die Zuversicht noch gering. In Teilen der steirischen Industrie ist die Lage ebenfalls weiterhin angespannt, wie die aktuelle Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung zeigt.

Mario Korditsch, Oliver Kröpfl und Andreas Leskosek © Thomas Luef

Die Standortbedingungen bleiben indes eine große Herausforderung. Korditsch nennt auf Basis der Umfrage Regulierung und Bürokratie, die Personalkosten, geopolitische Unsicherheiten und die Energiekosten als die meistgenannten Punkte. Erschwerend komme hinzu, dass „es nicht die eine Krise oder die eine Herausforderung gibt, sondern mehrere gleichzeitig“.

Auf diese Zukunftsthemen bauen steirische KMU

Firmenkundenleiter Andreas Leskosek sieht dennoch eine „gute Grundstimmung bei den Kundinnen und Kunden“, das habe auch mit Zukunftsthemen zu tun, in denen steirische Betriebe große Chancen sehen. Genannt wurden in der Umfrage vor allem Digitalisierung und Automatisierung, Forschung und Technologie sowie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Immerhin 31 Prozent der befragten KMU geben an, dass sie Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) bereits als wichtigen Unternehmensfaktor einschätzen. In der Beratung werde nun noch deutlich stärker auf den sogenannten „Financial-Health-Dialog“ gesetzt, bei dem Kunden selbst ihre Themen einbringen, um so gemeinsam ein Gesamtbild kreieren zu können.