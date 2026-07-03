Das jüngste steirische Wirtschaftsbarometer der Wirtschaftskammer (WK) ist außerordentlich durchwachsen ausgefallen. Bei allen wesentlichen Kennzahlen – Geschäftsklima, Umsätze, Beschäftigungsentwicklung, Investitionen – zeigen die Pfeile der Umfrage per Saldo nach unten. Eine Trendwende, so das Fazit der WK-Spitze um Josef Herk und Karl-Heinz Dernoscheg, ist derzeit noch nicht in Sicht.

Wir haben Unternehmer und Manager aus steirischen Betrieben gefragt, wie sich das Konjunkturbild in ihren Unternehmen derzeit präsentiert. Auch hier ergibt sich ein sehr gemischtes Bild.

„Besser unterwegs“

Andreas Cretnik, Vorstandsmitglied von Steirerkraft in St. Ruprecht an der Raab: „Im Vergleich zum Vorjahr sind wir deutlich besser unterwegs und voll auf Kurs. Die Kauflaune der Konsumentinnen und Konsumenten hat sich spürbar verbessert. Die deutliche Nachfragedelle, die wir im Sommer des Vorjahres erlebt haben, ist heuer definitiv nicht zu erkennen. Wir liegen derzeit leicht über Plan und verzeichnen sowohl bei unserem Kürbiskernöl als auch bei Kürbiskernen – ob als Backzutat oder Knabberkerne – einen höheren Absatz als im Vorjahr.“

Andreas Cretnik © diemosbachers

„Erste Signale einer Stabilisierung“

Ewald Konrad, CSO von Komptech in Frohnleiten: „Unsere Märkte zeigen nach einer längeren Phase der Zurückhaltung langsam erste Signale einer Stabilisierung. Von einer breiten Erholung kann derzeit allerdings noch keine Rede sein. Die Investitionsbereitschaft nimmt wieder zu, auch wenn viele Kunden weiterhin sehr sorgfältig abwägen. Grundsätzlich profitieren wir davon, dass die Nachfrage nach Recycling- und Kreislaufwirtschaftslösungen langfristig intakt ist. Mit einer Exportquote von rund 95 Prozent sind für uns die Entwicklungen der internationalen Märkte entscheidend – und diese sind regional sehr unterschiedlich. Einzelne Märkte entwickeln sich ausgesprochen gut, andere stagnieren oder bleiben sogar unter den Erwartungen. Mit neuen Geschäftsmodellen wie Pay-per-Use versuchen wir Einstiegshürden für Investitionen zu senken und geben unseren Kunden mehr Flexibilität.“

Ewald Konrad © Komptech

„Verunsicherung ist deutlich spürbar“

Michael Winkelbauer, Geschäftsführer des Baumaschinenausrüsters Winkelbauer in Anger bei Weiz: „Die Verunsicherung in den Märkten ist deutlich spürbar. Das wirtschaftliche Umfeld sorgt für großes Misstrauen, Investitionsentscheidungen werden immer länger hinausgezögert. Angebote liegen teilweise über Monate auf, bevor Kunden erst zum letztmöglichen Zeitpunkt entscheiden. Das macht eine verlässliche Planung nahezu unmöglich. Besonders dramatisch ist die Situation in der Bauwirtschaft: Der Hochbau liefert derzeit kaum Impulse, gleichzeitig fehlen Investitionen in die Infrastruktur. Damit fehlt ein zentraler Wachstumsmotor für viele Branchen. Aus unserer Sicht setzt die öffentliche Hand derzeit zu wenige Anreize, um private Investitionen wieder in Gang zu bringen. Leistbarer Wohnraum wird sich langfristig nicht allein über Förderungen schaffen lassen – es braucht vor allem mehr Bautätigkeit und bessere Rahmenbedingungen für Investitionen. Die für viele Branchen wichtige Bauwirtschaft wird von der Politik zurzeit sträflich vernachlässigt!“

Michael Winkelbauer © WB / Peter Melbinger

„Das wirkt sich dramatisch aus“

Doris Enzensberger-Gasser, geschäftsführende Gesellschafterin von Lieb Bau Weiz: „Die Bauwirtschaft leidet derzeit nicht nur unter fehlendem Marktvolumen, sondern zunehmend auch unter dem Sparkurs der öffentlichen Hand. Das wirkt sich dramatisch aus, weil öffentliche Investitionen in wirtschaftlich schwachen Phasen eigentlich stabilisierend wirken müssten. Die Konsequenz ist, dass Kapazitäten verloren gehen und damit jene Wertschöpfung geschwächt wird, die für einen Aufschwung dringend gebraucht würde. Bleiben diese Impulse aus, fehlen Aufträge für sämtliche Baugewerke – wie etwa für Baumeister, Installateure, Elektriker, Fensterbauer, Dachdecker, Bodenleger, Tischler oder Maler. Das geht bis hin zur Möbelindustrie und darüber hinaus.“

Doris Enzensberger-Gasser © Oliver Wolf

„Derzeit auf Sparkurs, aber . . .“

Markus Seme, Gründer des Cybersecurity-Spezialisten BrightFlare in Graz: „Wir registrieren deutlich, dass viele Industriebetriebe derzeit auf Sparkurs sind. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Bereiche Cybersecurity und künstliche Intelligenz eine Sonderstellung einnehmen. Der wirtschaftliche Druck zwingt Unternehmen dazu, Prozesse mithilfe von KI zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Gleichzeitig erhöhen regulatorische Vorgaben wie NIS2 und der Cyber Resilience Act (CRA) den Handlungsdruck im Bereich der Cybersicherheit. Besonders stark steigt die Nachfrage bei kleinen und mittleren Unternehmen mit fünf bis zehn Mitarbeitenden.“

Markus Seme © Lueflight

„Branche entzieht sich dem Markttrend“

David Schweiger, Geschäftsführer vom Auftragsproduzenten NovaLabs in Graz: „Unsere Branche verhält sich derzeit antizyklisch und entzieht sich dem allgemeinen Markttrend: Während viele Produktionsbetriebe mit einer schwachen Nachfrage kämpfen, wächst der Markt für Nahrungsergänzungsmittel seit Jahren kontinuierlich. Allein in den nächsten Jahren wird von einem Wachstum zwischen 15 und 20 Prozent ausgegangen. Diese Entwicklung spüren wir unmittelbar: Im Vergleich zum Vorjahr werden wir unsere Produktionskapazitäten erneut verdoppeln – und planmäßig von 12 auf 25 Millionen Euro Umsatz anwachsen.“ (Credit: NovaLabs)