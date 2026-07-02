Die zarten Signale einer wirtschaftlichen Trendwende lassen sich in der Steiermark noch nicht erkennen. Zu diesem ernüchternden Befund kommt das aktuelle steirische Wirtschaftsbarometer, für das die Wirtschaftskammer (WK) halbjährlich mehr als 720 Betriebe im Land befragt. „Eine rasche Erholung ist leider weiterhin nicht in Sicht“, so das Fazit von WK-Präsident Josef Herk. Die Lage sei weiterhin von Unsicherheit geprägt, die Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. So sehen derzeit 56,5 Prozent der befragten Unternehmen eine Verschlechterung des Ist-Stands und nur 6,6 Prozent eine Verbesserung. Vor einem halben Jahr sind die Einschätzungen zwar noch etwas trister ausgefallen, „aber das ist dennoch nicht besonders erfreulich“, so Herk. „Die steirische Wirtschaft zeigt sich dennoch sehr widerstandsfähig, aber sie wächst nicht, die bittere Wahrheit ist, dass wir das vierte Stagnationsjahr in Folge erleben.“

Als „Alarmsignal“ werten Herk und WK-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg insbesondere den Umstand, dass die Investitionsbereitschaft weiterhin deutlich im negativen Bereich liegt. 31 Prozent der Betriebe – befragt wurden Unternehmen jeder Größe und jeder Branche und in jeder Region – gehen von einer weiteren Reduktion bei den Investitionen aus, vergleichsweise geringe 18,2 Prozent wollen Investitionen steigern. Ein knapp positiver Saldo sei nur bei Großunternehmen zu verzeichnen, so Dernoscheg. Herk spricht von einer „besorgniserregenden Entwicklung“.

Karl-Heinz Dernoscheg und Josef Herk © Foto Fischer

Die schwache Konjunktur schlage auch breitflächig auf die Personalentwicklung durch, „fast jeder dritte steirische Betrieb beschäftigt sich mit Personalabbau, das kann uns nicht kalt lassen“, so Herk auf Basis der Umfrage. Konkret gehen 30,1 Prozent in den nächsten zwölf Monaten von einem Rückgang der Beschäftigtenzahl im eigenen Betrieb aus, 11,9 Prozent erwarten einen Anstieg, 58 Prozent rechnen mit einem stabilen Personalstand.

„Hände weg, das ist eine rote Linie“

Auch beim Gesamtumsatz und der Auftragslage zeigen die Pfeile mehrheitlich nach unten. „Mit Ausnahme des Preisniveaus kommen hier so gut wie alle Saldenwerte im Minusbereich zu liegen“, so Dernoscheg. „Wenn die Preise steigen, die Erträge aber gleichzeitig sinken, dann hat das natürlich Folgen auf das Investitionsklima“, sagt Herk. Investitionen sollten „durch raschere Genehmigungsverfahren und den Abbau bürokratischer Hürden gezielt erleichtert werden“.

Als größte Herausforderungen im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit werden in der Umfrage die hohen Arbeitskosten (77,2 Prozent), die Energiekosten (60,8 Prozent) sowie die überbordende Bürokratie (55,4 Prozent) kritisiert. Die für 2028 angekündigte Lohnnebenkostensenkung sei zwar ein „guter erster Schritt“, es müssten aber weitere zur Entlastung des Faktors Arbeit und der Energiepreise folgen, sagt Herk. Neue Steuern und Abgaben dürfe es keinesfalls geben, „Hände weg, das ist eine rote Linie“, so sein Appell. Denn es zeige sich auch, dass der Iran-Krieg für 58 Prozent der befragten Unternehmen unmittelbar „negative“ oder „eher negative Auswirkungen“ habe – hier allen voran bei Transport- und Treibstoffkosten, durch steigende Rohstoff- und Materialpreise sowie eine allgemein geringere Nachfrage.

„Wir brauchen echte Strukturreformen und keine homöopathischen Lösungen“, sagt Herk unter Verweis auf die jüngste Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel, diese mag gut gemeint sein, sei aber schlecht gemacht und sorge für zusätzliche Bürokratie.