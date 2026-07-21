Einer, der sich nicht erst seit gestern mit dem Thema Wasser befasst, ist Günther Pedrotti. Als Leiter der Wasserbiennale Fürstenfeld, steht das flüchtige Gut bei ihm naturgemäß an erster Stelle. Schon als Kind lernte er das Element auf dem Ruderboot „Forelle“ lieben, mit dem ihm sein Onkel die Lafnitz zeigte und damit unwissentlich ein Feuer entfachte.

„Der Blick auf das Wasser hat den Blick auf diese Verteidigungsambitionen freigegeben“, schildert Pedrotti nun den Zusammenhang zur neuen Kunstinstallation „Die Schlacht – Geschichte auf dem Prüfstand“ vor der Bezirkshauptmannschaft der Stadtgemeinde, die noch bis Ende August zu sehen ist. Gemeinsam mit Zeichner und Freund Joseph Schützenhöfer alias „Fitzgerald“ verfolgt der bildende Künstler hier den Ansatz, den „sozialen Wert von Geschichte“ greifbar zu machen.

Der Mensch gräbt und gestaltet sich die Welt

Denn Pedrotti arbeitet seit rund acht Jahren an einem derzeit rund 900 Seiten umfassenden Buch, in dem er sich auf vielfältige Weise mit der historischen Bedeutung von Wasser in der Oststeiermark befasst. Dafür zieht er nahezu alles an Quellen heran, was ihm unter die Finger kommt: alte Katasteransichten, Fotodokumente, Skizzen, Stadtpläne, Google Earth – einen Zeichner als Freund.

Im vergangenen Jahr konnte er eine historische Trinkwasserquelle ausfindig machen, heuer sind sogar Schanzgräben, also ehemalige Verteidigungsanlagen, auf dem sogenannten Hauswiesen-Areal zum Vorschein gekommen, die so bislang unbekannt waren. „Durch Zufall habe ich diese Vertiefung am Flugplatz entdeckt“, so der unermüdliche Forscher.

Doch ohne die Ebene der Kunst würde Pedrotti nicht arbeiten wollen, denn erst durch sie sei es möglich, „Geschichte den Leuten noch näher zu bringen“. Deshalb wühlt und gräbt der Mann in der Geschichte, so wie andere Menschen vor ihm tatsächlich gegraben haben. Denn das „Graben“ ist eines der Leitmotive hinter den nun entdeckten Verteidigungsanlagen außerhalb der bekannten Stadtmauern. „Wenn du einen Graben machst und ihn flutest, dann ist das eigentlich der Natur abgeschaut“, ordnet Pedrotti in Hinblick auf Flüsse und Bäche ein.

„Wasser hat bei der Verteidigung immer eine Rolle gespielt“

Seit er sich mit dem Thema Wasser befasst, hat er viel über den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gelernt. Zunächst lag sein Interesse an historischen Bewässerungsanlagen, wie man sie aus dem Geschichtsunterricht über Ägypten und den Nil kennt. Aber auch hierzulande gab es „überall Bewässerungsanlagen“, so Pedrotti. Dafür wurden Flüsse wie die Lafnitz gestaut, Mühlen wurden errichtet und Wiesen für die Heuproduktion geflutet.

In die Natur eingegriffen habe der Mensch aber nicht nur zu seinem Wohl, sondern auch aus taktischen Gründen: „Wasser hat bei der Verteidigung immer eine Rolle gespielt“, so der Hobbyhistoriker. Mal habe man Flüsse umgeleitet, um ganze Gegenden zu „versumpfen“, andere Male hat man sie trockengelegt, um besser passieren zu können. Und so gräbt auch Pedrotti weiter, bis er hinter all die Rätsel gekommen ist, die in den vielen Hügeln und Gräben der Gegend verborgen liegen.