Ein heimisches Vorzeigeunternehmen im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ist der Aluminiumkonzern AMAG: Alexander Moser-Parapatits ist seit knapp drei Monaten als Chief Strategy & Innovation Officer Vorstandsmitglied. Im Interview mit der Kleinen Zeitung spricht er von „enormen multiplen Herausforderungen“, die zu bewältigen sind.

Der unmittelbare Fokus der AMAG liege darauf, die volle Kapazität des Werks in Ranshofen (Oberösterreich) profitabel zu füllen, also weitere 30.000 bis 50.000 Tonnen an Aluminiumwalzprodukten zu erzeugen. Die Kapazitäten wurden seit 2011 von 150.000 Tonnen ausgehend beinahe verdoppelt, in den letzten zehn Jahren investierte der Konzern mehr als eine Milliarde Euro.

Nachhaltigkeit und Recycling als Säulen

Nun gehe es um zwei strategische Säulen für die Zukunft: „Nachhaltigkeit und Recycling sowie neue Produkte und Innovationen.“ Das Recycling soll bei der AMAG, Europas größtem integrierten Recyclingstandort, „maximiert“ werden. Vor allem weil recyceltes Aluminium nur fünf Prozent des Energieeinsatzes von Aluminium aus Primärrohstoffen aufweist. Und wer weniger Primärmaterial braucht, ist auch im Sinne der Dekarbonisierung effizient.

Doch das ist nicht immer so einfach: Die EU-Richtlinie „End of Life Vehicle“ legt Recyclinganteile in Neuwagen fest, für die es eine entsprechende Zahl an Fahrzeugen zur Wiederverwertung braucht. Die Schrott-Einsatzrate der AMAG beträgt zwischen 75 und 80 Prozent, die es zu halten gilt: „Ein Wert, den sonst keiner unserer Wettbewerber erreicht.“

AMAG-Vorstand Alexander Moser-Parapatits © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

„Ressource Altauto“ in Europa nicht verfügbar

Allerdings ist die „Ressource Altauto“ in Europa nicht verfügbar, weil Altautos aus Kostengründen außerhalb Europas „ausgebandelt“ werden. Die EU beschränkt Schrottexporte bisher nicht, was zunehmend zu Abflüssen Richtung Asien und USA führt: „Daher wird der Rohstoff sehr teuer für uns“, sagt Moser-Parapatits- Er fordert daher eine europäische Exportquote: „Wir hoffen auf eine Lösung, die schon länger angekündigt war, im Herbst. Man muss die Grundwurzel des Problems angreifen.“ Aluminium ist ein kritischer Rohstoff.

Ambition vs. Realität

Unbestritten ist das Ziel der AMAG, die Energieeffizienz zu heben und Erdgas durch grüne Gase wie Wasserstoff zu ersetzen – allerdings erst ab Mitte der 2030er-Jahre: „Leider ist es so, dass in vielen Fällen die Ambition mit der Realität nicht zusammenpasst.“ Das hat Gründe: Frankreich etwa hat einen subventionierten Atom-Industriestrompreis von 50 Euro die Megawattstunde. „Von diesem Preisniveau kann ich in Oberösterreich nur träumen“, sagt Moser-Parapatits. Es brauche daher mehr Pragmatismus. „Es gibt nur einen Planeten, aber wir brauchen auch die Werkzeuge und Rahmenbedingungen, um Dekarbonisierung zu schaffen.“ Man sehe, dass die Preisbereitschaft, für saubere Technologien mehr zu bezahlen, sehr gering sei.

Das AMAG-Walzwerk: „Bei uns hängt alles am Standort Ranshofen. Ist er nicht wettbewerbsfähig, ist er langfristig in Gefahr“ © Amag

„Erwarten uns große Schritte“

Der Standort Ranshofen stehe solide da, aber die Krisen der letzten Jahre und die damit einhergehenden Kostensteigerungen haben ihre Spuren in den Bilanzen hinterlassen, so Moser-Parapatits. „Bei uns hängt alles am Standort Ranshofen. Ist er nicht wettbewerbsfähig, ist er langfristig in Gefahr.“ Werde heute investiert, entscheide das über die Wettbewerbsfähigkeit in fünf bis acht Jahren. Der AMAG-Vorstand warnt, dass es in Österreich oft an der gesamtheitlichen Sicht fehle, etwa die Planungssicherheiten bei Energiepreisen. „Wir erwarten uns entsprechende große Schritte der Bundesregierung“, so Moser-Parapatits.

„Müssen Quadratur des Kreises schaffen“

Denn die Zahlungsbereitschaft der Kunden definiere, wie viele Kosten man sich als Unternehmen leisten könne – „und da haben wir uns in den letzten fünf Jahren ein Stück weit aus dem Markt gepreist, das müssen wir wieder zurückverdienen.“ Die Aufgabe des Unternehmertums sei es, die Quadratur des Kreises zu schaffen. „Es gibt Steine im Rucksack, die wir gerne loswerden möchten.“

BKS-Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász © Weichselbraun

„Jeder Industriekunde investiert“

Ins selbe Horn stößt Nikolaus Juhász, BKS-Vorstandsvorsitzender und Landeskoordinator von respACT, einem Verein, der sich für Wirtschaft mit Verantwortung einsetzt. Nachhaltigkeit habe hohe Priorität, wirtschaftlicher Realismus und Pragmatismus dürften aber nicht außer Acht gelassen werden, so Juhász. Investitionen in Nachhaltigkeit würden oft nicht immer wahrgenommen: „Jeder unserer Industriekunden erledigt eine Agenda für mehr Effizienz in Energiethemen und eine Reduktion von Abhängigkeiten. Und jeder investiert.“ Doch es gibt auch strukturelle Probleme: Dass etwa der Gaspreis bei uns um das Vierfache über dem der USA liegt, fordere die energieintensive Industrie „extrem“. Trotz der Suche nach effizienten Lösungen könne eben nicht alles substituiert werden.

Folglich seien Energiepreise und Arbeitskosten die zwei größten Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort geworden. Dass viele heute bei Nachhaltigkeit nur an Regulatorik und überbordende Dokumentation denken würden, habe dem Nachhaltigkeitsthema einen Bärendienst erwiesen.