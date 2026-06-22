„Mit insgesamt 180 Einreichungen für den Trigos-Preis setzt die österreichische Wirtschaft ein kraftvolles Zeichen und bestätigt, dass nachhaltiges Wirtschaften einen hohen Stellenwert hat. Die Auszeichnung steht für unternehmerische Verantwortung, Innovationskraft und zukunftsorientiertes Handeln“, so Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank und Kärntner Landeskoordinator von respACT. Rund ein Viertel der Einreichungen kam aus Kärnten, wo der regionale Trigos im September vergeben wird. „Gerade in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zeigt sich, dass nachhaltige Strategien zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen.“

Die glänzenden Trigos-Statuetten werden im September vergeben © Fischer/BKS/KK

Über eine Nominierung für den Trigos Kärnten 2026 dürfen sich in der Kategorie Klimaschutz Anexia, die Diak Infrastruktur der Diakonie und Philips Austria freuen. In der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ sind die Competence Group 4 Clean Production (ein Zusammenschluss von vier Unternehmen, die sich in Sachen Reinraumtechnik gemeinsam weiterentwickeln), Urlaub am Bauernhof Kärnten und die Raiffeisen Landesbank Kärnten nominiert. In der Kategorie „Vorbildliche Projekte“ sind (nochmals) Philips Austria, Reinhard Eder Blechbau aus Völkermarkt und SW Umwelttechnik nominiert. Und in der Kategorie „Social Innovation & Future Challenges“ sind AfB, das Carinthian International Center und die Lebenshilfe Kärnten nominiert. Neben den Preisen in den vier Kategorien wird die Jury auch einen Sonderpreis an den „Nachhaltigkeits-Newcomer“ des Jahres vergeben.