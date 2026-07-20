Begibt man sich auf die Suche nach Haaren in der spanischen Fußball-Suppe, wird man unter anderem bei Oliver Glasner fündig. Der österreichische Trainer fügte Ende Mai mit Crystal Palace im Finale der Conference League Rayo Vallecano eine 0:1-Niederlage zu. Dies war ein weiteres Indiz dafür, dass spanische Mannschaften ihren Nimbus, in Endspielen nahezu unbezwingbar zu sein, verloren haben.

Schon 2025 unterlag Betis im Finale desselben Wettbewerbs Chelsea, und auch die Nationalmannschaft lernte im Endspiel der Nations League im Elfmeterschießen gegen Portugal das seltene Gefühl kennen, als Verlierer vom Platz zu gehen. Vor dieser „Serie“ an Niederlagen war der spanische Fußball in 27 Endspielen in Folge unbesiegt. Wenn ein Klub scheiterte, dann in innerspanischen Endspielen.

Wie die Frauen so die Männer

Auf der allergrößten Bühne, die der Fußball zu bieten hat, beantwortete Spanien bei der Weltmeisterschaft der Superlative in Nordamerika allerdings alle Fragen in Sachen Vormachtstellung denkbar eindrucksvoll. Mit einem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Titelverteidiger Argentinien traten die Südeuropäer das Erbe der Südamerikaner an und sicherten sich im fußballerischen Sinne die Weltherrschaft. Denn über das Maß aller Dinge in Sachen rundes Leder erübrigen sich in der Gegenwart alle Diskussionen.

Spaniens Frauen krönten sich bereits 2023 zu Weltmeisterinnen © IMAGO

2023 krönten sich schon Spaniens Frauen zu Weltmeisterinnen, womit erstmals in der Geschichte ein Land beide WM-Titel gleichzeitig hält. 2024 wurden die Herren nicht nur Europameister, sondern auch Olympiasieger. Die US-Amerikanerinnen bewiesen im olympischen Frauen-Turnier immerhin, dass auch andere Nationen noch über den ganz großen Wurf jubeln können.

Gegen alle Stile das eigene Spiel durchgezogen

Nahe an der Perfektion trat Spanien auch auf dem Weg zum WM-Titel auf. Mit klinischer Präzision sezierte die Elf von Teamchef Luis de la Fuente ihre Konkurrenz. Ein Torverhältnis von 14:1 im Turnierverlauf spricht ebenso Bände wie 20:2-Torschüsse in einem einseitigen Finale. Ob die grenzwertige Robustheit von Argentinien, die spielerische Brillanz von Frankreichs Einzelkönnern oder die nachbarschaftliche Rivalität mit Portugal: Spanien hatte die immergleiche Antwort parat. Bedingungslos das eigene Spiel durchziehen, defensiv nichts anbrennen lassen und nach vorne hin geduldig auf den entscheidenden Moment warten.

Wie frustrierend es sein kann, einem derart ballsicheren Gegner hinterherzulaufen, musste im Sechzehntelfinale auch Österreich mit einer 0:3-Niederlage zur Kenntnis nehmen. Letztlich wartete Spanien lediglich im Auftaktspiel gegen Kap Verde vergeblich auf besagten entscheidenden Moment. Die Nullnummer gegen den Außenseiter sollte der einzige – leicht verkraftbare – Makel bei diesem Großereignis bleiben. Wie verdient dieser WM-Titel ist, muss nach nunmehr 38 Länderspielen ohne Niederlagen im regulären Spielgeschehen nicht groß diskutiert werden.

Weniger Glamour, genauso unsterblich

Der zweite Gewinn einer Weltmeisterschaft nach 2010 ist zudem die ultimative Krönung einer neuen Generation, der im Vergleich mit den Vorgängern wie Xavi, Andres Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol oder Gerard Piqué vielleicht ein wenig der Glamour fehlt, wenn man von Teenie-Ikone Lamine Yamal absieht. Wobei der seit kurzem 19-Jährige dem Spiel am Weg zur Goldmedaille keineswegs seinen Stempel aufdrücken konnte und auch nicht musste. Die Pflicht, sich bedingungslos der Einheit unterzuordnen, war ohnehin wichtiger als die persönliche Kür.

Pau Cubarsi (l.), Rodri (M.) und Unai Simon: Gemeinsamer Erfolg als Basis für individuelle Auszeichnungen © IMAGO

Doch spätestens mit dem Triumph in ihrem Spiel des Lebens genießen auch die wichtigsten Mitglieder dieser Generation den Status unsterblicher Legenden. Allen voran Rodri, der Spieler des Turniers, die Passmaschine in der Schaltzentrale, der stille Held mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks. „Diese Gruppe ist einfach unglaublich. Ich liebe es, dass auch zukünftige Generationen sehen, was möglich ist“, war der Kicker von Manchester City weit davon entfernt, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen.

Ähnlich Unai Simon, der beste Tormann der Endrunde, der letzte Ziegelstein einer beinahe unüberwindbaren Mauer. Nach dem WM-Rekord von sieben Zu-Null-Partien strich auch er die Gemeinschaftsleistung hervor: „Diese Statistik steht für die defensive Arbeit des gesamten Teams. Wenn du die WM gewinnen willst, braucht es Konstanz. Wir haben das gemeinsam erreicht.“

Nach der Rückkehr in die Heimat berührte der WM-Pokal spanischen Boden © AFP

Ob der Jungstar des Turniers Pau Cubarsi in der Innenverteidigung, Pedro Porro und Marc Cucurella in der Außenverteidigung, Fabian Ruiz oder Dani Olmo im Mittelfeld, Mikel Oyarzabal als treffsicherster Schütze ganz vorne oder Mikel Merino als Joker für die ganz besonderen Momente: Wohin man auch schaut, sind lauter hochveranlagte Teamplayer am Werk. Am Ende gewann das beste Teamgefüge eine WM, bei der sich lange Zeit die stärksten Individualisten, die dieser Sport zu bieten hat, im Rampenlicht sonnten. Möglicherweise ist dies auch als Signal an eine Gesellschaft zu verstehen, die mitunter jenen Selbstdarstellern am meisten Gehör schenkt, die in sozialen Netzwerken am lautesten und aufdringlichsten schreien. Den Vorwurf, dass Spanien mitunter langweiligen Beamtenfußball geboten hat, darf der Sieger nach erledigter Arbeit jedenfalls getrost ignorieren. Das coolste Instagram-Foto ist schließlich immer noch jenes mit dem WM-Pokal in Händen.

Egal unter welchen Umständen der Titel erobert wurde, am ausgelassenen Feiern ist es noch bei keinem Weltmeister gescheitert. Auch Spaniens Party war für alle Beteiligten unvergesslich. „Wir haben gefeiert, viele Fotos gemacht und viele Erinnerungen gesammelt. Wir haben einfach gefeiert – so, wie es ein Weltmeister macht“, gab Dani Olmo zu Protokoll. Noch im Laufe des Montags kehrten die frischgebackenen Helden auf spanischen Boden zurück, um sich von ihren Landsleuten feiern zu lassen. „Wir mussten 16 Jahre auf diesen Moment warten. Ich hoffe, dass wir diesmal nur vier Jahre auf den nächsten Stern warten müssen“, rief Unai Simon noch in der Stunde des Triumphs die Titelverteidigung als Ziel aus. Bei der WM 2030 genießt die „Furia Roja“ als Mitveranstalter praktischerweise auch noch Heimvorteil.