Wer Arvid Auner in den sozialen Medien verfolgt, weiß, dass der Snowboardprofi auch abseits schneebedeckter Pisten immer wieder sportliche Herausforderungen sucht. Im Sommer hält er sich beispielsweise beim Kitesurfen mit dem Lipizzanerteam Köflach rund um die griechische Insel Paros fit. Kürzlich sorgte der zweifache Snowboard-Vizeweltmeister mit einer außergewöhnlichen Aktion im Lipizzanergestüt Piber für Aufsehen: Er ließ sich von Lipizzanerhengst Pluto Wanda durch die Arena des Gestüts ziehen. Nun wurde das Video des Projekts „Lipizzaner x Arvid“, das in Kooperation mit der Erlebnisregion Graz umgesetzt wurde, veröffentlicht.

In dem einminütigen Kurzfilm seiner Videoproduktionsfirma ist zu sehen, wie der gebürtige Grazer gemeinsam mit dem Lipizzaner, der einen Einspänner und den Spitzensportler zieht, den Parcours mit Geraden, Slalom und Sprung meistert. Daneben wird auch das Lipizzanergestüt prominent in Szene gesetzt.

Beste Werbung für die Region

„Wir setzen damit auf ein neues Format und wollen mit einem authentischen Botschafter wie Arvid Auner ein überregionales und internationales Publikum erreichen“, sagte Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz, bei der Präsentation des Projekts im Juni. Nun sollen die Bild- und Videoaufnahmen über die sozialen Medien in die ganze Welt hinausgehen und Menschen in die Region locken.

Arvid Auner beim Kitesurfen in Paros: