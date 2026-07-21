„Die Steiermark wächst im Neuwagenmarkt um 15 Prozent und über 60 Prozent der neuen Pkw fahren bereits mit alternativen Antrieben“, betont Peter Jagersberger. Der Obmann des Fahrzeughandels in der steirischen Wirtschaftskammer verweist auf 24.079 neue Pkw, die im ersten Halbjahr steiermarkweit neu zugelassen worden sind – im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 20.937. Auffällig sind die Entwicklungen rund um Autos mit alternativen Antrieben – also Elektro- und Hybridfahrzeuge. Sie machten in der Steiermark bereits 61,8 Prozent aller Neuzulassungen aus (bundesweit liegt der Anteil sogar bei 65,5 Prozent).

Reine Elektro-Pkw legten dabei von Jänner bis Juni 2026 um 36,2 Prozent zu, von 3551 auf 4837 Fahrzeuge. Benzin/Elektro-Hybride stiegen um 26,2 Prozent auf 8658 Fahrzeuge. „Auch Benziner und Diesel verzeichneten leichte Zuwächse von jeweils rund fünf Prozent, ihr Anteil liegt jedoch nur mehr bei 38,2 Prozent“, wird betont. „Damit wird die politisch und gesellschaftlich gewünschte Mobilitätswende im steirischen Markt sichtbar.“ Der zentrale Treiber dieser Entwicklung seien Unternehmen. „Österreichweit verfügen sechs von zehn neu zugelassenen Pkw über Hybrid- oder Elektroantrieb, 66 Prozent aller Neuzulassungen und rund 70 Prozent der reinen Elektrofahrzeuge werden auf Betriebe zugelassen.“

Sachbezug als „kritisches Thema“ bei der E-Mobilität

Jagersberger nimmt daher gemeinsam mit Gerhard Monsberger, Geschäftsleiter Porsche Inter Auto Steiermark sowie Gerald Auer, Geschäftsführer von Vogl + Co, einmal mehr politische Weichenstellungen ins Visier. Ab 2027/2028 soll ja ein Sachbezug für Elektro-Dienstwagen eingeführt werden: Bisher war die private Nutzung von Firmenautos mit einem CO₂-Emissionswert von 0 Gramm je Kilometer – also reinen E-Autos – sachbezugsfrei.

„Nach derzeitigen Plänen soll 2027 ein reduzierter Sachbezugssatz gelten, ab 2028 sind 0,625 Prozent der Anschaffungskosten vorgesehen“, kritisieren die steirischen Händler. Sie verweisen darauf, dass die Unternehmen in den vergangenen Jahren E-Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur im Vertrauen auf stabile Rahmenbedingungen angeschafft haben. Die Sachbezugsbefreiung sei Teil vieler Entlohnungsmodelle. „Ihre Einschränkung bedeutet höhere steuerliche Belastung für Arbeitnehmer und zusätzliche Kosten für Betriebe“, so die Warnung. Es drohe „ein Dämpfer für die Elektrifizierung des Verkehrs und ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Staaten, die emissionsfreie Mobilität weiter fördern“.

Was die E-Mobilität trotzdem noch bremst

Gerhard Monsberger sieht die Situation so: „Natürlich sind die Verkaufszahlen ein starkes Signal, die E-Mobilität kommt immer mehr in der Mitte an. Aber das Thema ist noch nicht durch, dafür ist es zu früh, 70 Prozent der Käufer sind Geschäftskunden. Faktoren wie Infrastruktur oder Kostentransparenz beim Laden müssen sich noch verbessern. In Österreich oder Deutschland haben wir inzwischen einen E-Mobilitätsanteil von 25 Prozent – aber in Europa gibt es auch Länder zwischen zwei und zehn Prozent.“ Für Monsberger scheint es klar, dass „der Iran-Krieg und die Verwerfungen am Energiesektor dazu beitragen, dass die E-Mobilität stärker wird. Beim Sachbezug findet er klare Worte: „Es ist nicht das ideale Signal, wenn man von der Mobilitätswende und der Dekarbonisierung redet, das kann die ganze Entwicklung schon noch bremsen.“

E-Mobilität: Die Politik setzt „negative Impulse“

In diese Kerbe schlägt auch Gerald Auer: „Es stört uns, dass die Politik wieder so einen negativen Impuls setzt.“ Aber die E-Mobilität sei nicht mehr zu bremsen: Die Technologie entwickle sich so schnell und so stark, dass jetzt auch Langstreckenfahrer eine größere Auswahl bei den Fahrzeugen hätten. „Mit dem 800-Volt-System kann ich schneller laden, und im zentraleuropäischen Raum ist die Ladeinfrastruktur an den Transitrouten in der Zwischenzeit ausreichend.“ Dass die E-Mobilität immer stärker werde, sehe man auch am Gebrauchtwagenmarkt. Die Batterien halten, nach vier Jahren würden sie immer nach 90 Prozent ihrer Kapazität besitzen. Freilich gebe es am ganzen Markt schon noch Potenzial, wie auch Monsberger anmerkt – bei den leichten Nutzfahrzeugen fahren immer noch 85 Prozent mit Diesel.