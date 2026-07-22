Kärntens Bevölkerung ist nahezu stehen geblieben. Am 1. Jänner 2026 lebten laut Statistik Austria 569.990 Menschen im Bundesland, um 105 weniger als ein Jahr zuvor. In der Region Villach zeigt sich dagegen ein anderes Bild.

Villach und Villach-Land kommen auf 131.659 Einwohnerinnen und Einwohner, um 254 mehr als 2025. Getragen wird dieses Wachstum allein von der Stadt. Villach legte um 302 Personen auf 66.051 zu, während Villach-Land 48 Einwohner verlor und nun bei 65.608 liegt. Seit Jahren führt Villach die Wachstumsliste der Kärntner Bezirke an. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) nennt dafür vor allem die Arbeitsplätze in Industriebetrieben wie Infineon und Lam Research sowie im Tourismus.

Das Bevölkerungsplus entsteht also nicht durch einen Geburtenüberschuss. In Villach starben 2025 mehr Menschen, als Kinder geboren wurden. Das Wachstum geht laut Stadt ausschließlich auf Zuwanderung zurück. Die größten Gruppen kamen zuletzt aus Deutschland, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Italien und Ungarn.

Mehr Geburten als Todesfälle in Feld am See, Rosegg und Nötsch

Unter den Landgemeinden legte Finkenstein am Faaker See am stärksten zu. Die Einwohnerzahl stieg um 125 auf 9.591, das entspricht einem Plus von 1,32 Prozent. Dahinter folgen Nötsch mit 18, Rosegg mit 15 und Arnoldstein mit 14 zusätzlichen Einwohnern. Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch nennt die Nähe zum Speckgürtel von Villach, ein gutes Angebot an Elementarpädagogik, vorhandene Freizeitinfrastruktur und rasche Behördenverfahren rund um den Hausbau als Erfolgsfaktoren für den Zuwachs.

Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP) darf sich über einen Bevölkerungszuwachs von 1,32 Prozent freuen © Helmuth Weichselbraun

Langfristig zählen Villach, Finkenstein und Wernberg zu den Gewinnern. Seit 2002 wuchs Villach um 8.622 Einwohner oder 15 Prozent, Finkenstein um 1.363 oder 16,6 Prozent und Wernberg um 791 oder 16,3 Prozent. Wernberg verlor zuletzt allerdings 21 Einwohner. Am stärksten schrumpften seit 2002 Bad Bleiberg mit minus 646, Ferndorf mit minus 440 und Arriach mit minus 247 Personen.

Treffen am Ossiacher See fällt mehrfach auf

Den größten Rückgang innerhalb eines Jahres verzeichnet Treffen am Ossiacher See. Die Gemeinde verlor 70 Einwohner oder 1,53 Prozent. Zugleich wurden dort 20 Kinder geboren, während 120 Menschen starben. Mit durchschnittlich 50,1 Jahren ist Treffen außerdem die älteste Gemeinde der Region.

Andreas Fillei (SPÖ) ist seit Mai Bürgermeister von Treffen am Ossiacher See © KK/Gemeinde Treffen

Den größten Rückgang innerhalb eines Jahres verzeichnet Treffen am Ossiacher See. Die Gemeinde verlor 70 Einwohner oder 1,53 Prozent. Zugleich wurden dort 20 Kinder geboren, während 120 Menschen starben. Mit durchschnittlich 50,1 Jahren ist Treffen außerdem die älteste Gemeinde der Region.