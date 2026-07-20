Schwierige Zeiten für die Villacher Postgasse: Bereits seit Längerem steht die ehemalige Geschäftsfläche des Kärntner Heimatwerks leer. Vor Kurzem schloss zudem das griechische Restaurant „Taverene Athene“ und nun kündigt mit dem Modegeschäft „So & So Fashion Studio“ das nächste Unternehmen sein Aus an.

„Als ich das Studio eröffnete, war es mein Traum, etwas Farbe und außergewöhnliche Vielfalt nach Villach zu bringen – etwas, das sich von den üblichen Geschäften vor Ort abhebt. Rückblickend war diese Reise erfüllender, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. So viele Kundinnen und Kunden kennenzulernen, die sich über die farbenfrohen Kollektionen freuten, war für mich eine besondere Freude“, blickt Inhaberin Sonali Mutha auf die vergangenen sechs Jahre zurück.

Leerstand ab August

Der Abschied falle ihr nicht leicht. Gleichzeitig sei für sie nun die Zeit gekommen, „neue und spannende Wege zu gehen.“ Das Geschäft hat vorerst noch wie gewohnt geöffnet, Ende Juli schließt das „So & So Fashion Studio“ endgültig seine Türen.