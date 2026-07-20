Dem Aufruf der Landwirtschaftskammer Steiermark sind am Samstag über 20 Helfer gefolgt und haben unter tatkräftigem Einsatz Hand angelegt, um die Kletschachalm von Stauden, Sträuchern, Farnen und unerwünschtem Gestrüpp zu befreien.

Wie wertvoll die Almpflegeleistungen generell sind, unterstreicht Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger: „Experten der Landwirtschaftskammer Steiermark haben errechnet, dass die Almpflegeleistungen jährlich 40 Millionen Euro kosten würden, würden die Bäuerinnen und Bauern diese schweißtreibende Arbeit nicht machen.“

Beim Tag der Almen laden Landwirtschaftskammer und Almwirtschaftsverein freiwillige Helfer ein, ein Stück Alm zu pflegen. Die rund 1.610 steirischen Almen, auf denen im Sommer knapp 42.000 Rinder, 900 Pferde und 6.000 Schafe und Ziegen weiden, beherbergen seltene und gefährdete Arten von der Silberdistel bis zur Ringdrossel. Diese Vielfalt ist nur möglich, weil die Almen über Generationen hinweg durch Beweiden, Schwenden und sorgsame Nutzung bewirtschaftet wurden.