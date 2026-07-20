Die SPÖ Vordernberg hat bei ihrer Mitgliederversammlung personell die Weichen für die Zukunft gestellt. Vizebürgermeister Gerhard Turtukowskyj wurde einstimmig zum neuen Ortsparteivorsitzenden gewählt. Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Arno Kanitsch und dem neu gewählten Vorstandsteam möchte er die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen und neue Impulse für die Gemeinde setzen.

Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen der persönliche Kontakt mit der Bevölkerung, sozial gerechte und leistbare Angebote für Familien, der Erhalt und die Weiterentwicklung der kommunalen Infrastruktur sowie ein enger Austausch mit Vereinen und den Menschen im Ort.

„Der persönliche Kontakt mit den Menschen ist für mich die Grundlage guter Gemeindepolitik. Gemeinsam mit unserem Team wollen wir Verantwortung übernehmen, zuhören und Vordernberg mit Hausverstand, Zusammenhalt und einem klaren Blick in die Zukunft weiterentwickeln“, betont Turtukowskyj.

Gemeinsam gestalten

Neben der Wahl des neuen Ortsparteivorstandes standen auch Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Turtukowskyj bedankte sich bei der bisherigen geschäftsführenden Ortsparteivorsitzenden Margit Mayer für ihren engagierten Einsatz und die erfolgreiche Vorbereitung des personellen Übergangs.

Die Bezirksvorsitzende der SPÖ Bezirksorganisation Leoben, Helga Ahrer, gratulierte zur einstimmigen Wahl: „Mit Gerhard Turtukowskyj übernimmt ein engagierter Kommunalpolitiker den Vorsitz der SPÖ Vordernberg. Er steht für Bürgernähe, Verantwortungsbewusstsein und eine klare Vorstellung davon, wie Gemeindepolitik gemeinsam mit den Menschen gestaltet werden soll.“

Der verheiratete Familienvater von zwei Kindern ist seit 2015 Mitglied des Gemeinderates, seit 27. April 2026 Vizebürgermeister von Vordernberg und beruflich als Techniker im Bereich Anlagen- und Verkehrsbetrieb tätig.