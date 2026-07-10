Katharina Posch, Maturantin des Europagymnasiums Leoben, wurde für ihre Maturaarbeit „Biokatalytische Herstellung von Nukleosidanaloga“ mit dem 2. Preis des Prix Styria ausgezeichnet.

Der Prix Styria wurde zum zehnten Mal von der Landesbibliothek vergeben. Mit dem Preis werden Abschlussarbeiten aus AHS und BHS ausgezeichnet, die von einer Fachjury bewertet werden.

Bereits die zweite Auszeichnung

Urkunde und Preisgeld in der Höhe von 300 Euro wurden von Bibliotheksleiterin Katharina Kocher-Lichem, Projektleiterin Evelyn Wagner sowie Jurymitglied Wolfgang Paill an Posch überreicht. Zur Auszeichnung begleiteten sie Sigrid Diethart, Lehrerin am Europagymnasium Leoben, und Praktikumsbetreuer Martin Pfeiffer von der TU Graz.

Für Posch ist es bereits die zweite Auszeichnung: Zuvor war ihre ABA von der Gesellschaft Österreichischer Chemiker (GÖCH) mit einem Hauptpreis prämiert worden. Ihr großes naturwissenschaftliches Interesse – insbesondere für Biotechnologie – hatte Posch dazu bewegt, ihre Arbeit in Chemie zum Thema „mRNA-Impfstoffe“ zu schreiben.