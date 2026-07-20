In der zweiten Folge der aktuellen Staffel von „Liebesgschichten und Heiratssachen“, die in ORF 2 am Montagabend (20. Juli) um 20:15 Uhr zu sehen ist, hat auch ein Steirer seinen großen Auftritt und hofft auf einen neuen Lebensabschnitt zu zweit. Bernd ist stattliche 1,90 Meter groß und begegnet der Partnersuche mit viel Humor, hat aber durchaus klare Vorstellungen. „Wenn eine Frau größere Hände hat als ich, werde ich nervös“, sagt er lachend. Ansonsten zeigt sich der 70-jährige Dreher im Ruhestand unkompliziert: Seine künftige Partnerin darf gerne etwas kräftiger gebaut sein, die Haarfarbe ist ihm egal, nur größer als 1,75 Meter sollte sie möglichst nicht sein. Wichtiger als Körperbau sind für ihn schöne Augen und der berühmte Funke: „Es muss einfach Klick machen.“

Für Gesprächsstoff sorgt regelmäßig die markante Haarpracht des Steirers. Immer wieder werde er gefragt, ob seine Haare gesträhnt seien – dabei sei die auffällige Färbung ganz natürlich, erzählt Bernd. Mehrfach sei er deshalb sogar mit Schlagersänger Hansi Hinterseer verwechselt worden. Erst kürzlich habe ihn in einem Lokal wieder jemand auf die Ähnlichkeit angesprochen, berichtet er schmunzelnd.

Liebesgschichten gehen eben auch durch den Magen

In Sachen Romantik setzt der 70-Jährige, der bereits der zweite Steirer in der aktuellen Sendungsstaffel ist, auf Zweisamkeit statt auf große Gesten. Für ihn beginnt Erotik mit einem guten Abendessen und setzt sich bei einem gemütlichen Kuschelabend zu Hause fort. Sex allein stehe für ihn nicht im Mittelpunkt. Mit einem Augenzwinkern versichert er Moderatorin Nina Horowitz: „Ich bin kein Schlawiner.“

Privat hat Bernd bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Aus seiner ersten Ehe stammt ein Sohn, aus einer späteren Beziehung eine heute 20-jährige Tochter, die bei ihm lebt. Dass er den Haushalt führt, erzählt er mit sichtlichem Stolz: „Papa macht alles, Papa kocht, Papa wäscht, Papa putzt.“

Schmerzlicher Abschied und Hoffnung auf einen Neubeginn

Besonders schmerzlich war für ihn der Verlust seiner letzten Lebensgefährtin, die vor zwei Jahren verstorben ist. Vor allem die Einsamkeit am Abend mache ihm zu schaffen. Gerade deshalb wünscht sich Bernd wieder eine Partnerin, mit der er den Alltag teilen und gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt starten kann.