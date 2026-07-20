Der steirische Technologiekonzern Andritz AG konnte sich einen Großauftrag in Frankreich sichern: Konkret beauftragte der französische Energiekonzern Électricité de France (EDF) den Maschinen- und Anlagenbauer mit der Lieferung einer neuen Pumpturbine und zugehöriger Ausrüstung für das Pumpspeicherprojekt Vouglans/Saut-Mortier im französischen Juragebirge. „Das Projekt wird die Energiespeicherkapazität erhöhen, die Stabilität des Stromnetzes verbessern und die Integration erneuerbarer Energien unterstützen“, teilt die international tätige Andritz AG zu Wochenbeginn mit. Das Auftragsvolumen liege „im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang von Andritz für das zweite Quartal 2026 enthalten“, wird betont.

Im Rahmen des Projekts werde „die bestehende Wasserkraftkaskade am Fluss Ain zu einem Drei-Becken-System ausgebaut, das die Stauseen Coiselet, Saut-Mortier und Vouglans miteinander verbindet“. In Zeiten geringer Stromnachfrage wird Wasser zur Speicherung nach oben gepumpt und bei hoher Stromnachfrage über die Pumpturbine zur Stromerzeugung genutzt. Dadurch könne „rasch erneuerbarer Strom bereitgestellt und die Stabilität des Stromnetzes verbessert werden“, so das Unternehmen.

Deutliche Leistungssteigerung

Durch die neue Pumpturbine von Andritz soll die Gesamtleistung der Anlage um rund 80 bis 85 Megawatt gesteigert werden. „Gleichzeitig erhöht sich die Energiespeicherkapazität von 50 auf 250 Gigawattstunden. Das Projekt ermöglicht eine effizientere Nutzung der bestehenden Infrastruktur und vergrößert das nutzbare Wasservolumen unter Berücksichtigung ökologischer und regionaler Anforderungen", erklärt man bei der Andritz AG. Geliefert werde die 17-Megawatt-Pumpturbine mit variabler Drehzahl einschließlich Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme sowie Turbinenreglern. Der Motorgenerator sowie der Vollumrichter werden vom Konsortialpartner Ingeteam geliefert. Die Projektabwicklung ist für den Zeitraum von 2026 bis 2031 geplant.