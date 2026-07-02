„Der Börsengang war aus heutiger Sicht ein voller Erfolg“, betont Joachim Schönbeck. Der Vorstandschef des Grazer Technologiekonzerns Andritz AG hat gemeinsam mit Aufsichtsratspräsident und Großaktionär Wolfgang Leitner in der Säulenhalle der Wiener Börse zum Festakt geladen. Vor 25 Jahren, am 25. Juni 2001, ist der Grazer Technologiekonzern an die Börse gegangen. Das Umfeld war damals alles andere als einfach, gerade hatte das Platzen der Dotcom-Blase für hohe Unsicherheit an den Kapitalmärkten gesorgt. Doch die Andritz konnte so „den Grundstein für eine Phase nachhaltiger internationaler Expansion und eine der erfolgreichsten Wachstumsphasen in der 174-jährigen Unternehmensgeschichte“, wie betont wurde.

Die Aktie verzeichnete seither eine Kurssteigerung von rund 2900 Prozent, rechnet man auch sämtliche Dividendenausschüttungen hinzu, ergebe sich „ein Total Shareholder Return von rund 6200 Prozent“. Vom Erfolg des Börsengangs „haben alle Stakeholder profitiert – die Aktionäre, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Kunden“, so Schönbeck. „Es war ein entscheidender Schritt, mit dem wir ein Modell für konsistentes, intern finanziertes und profitables Wachstum aufbauen und die Transformation zum globalen Technologiekonzern vorantreiben konnten. Hierfür hat uns der Börsenplatz Wien die perfekte Plattform gegeben.“

95 Unternehmen übernommen

In den vergangenen 25 Jahren wurden „rund 95 Unternehmen übernommen und erfolgreich in die Gruppe integriert“. Seit dem Börsengang wurde die Beschäftigtenzahl auf rund 30.000 versiebenfacht, der Jahresumsatz von einer auf zuletzt acht Milliarden Euro verachtfacht und das operative Ergebnis (EBITA) auf rund 700 Millionen Euro versechzehnfacht. Die Andritz AG hat ihre globale Präsenz auf mittlerweile 80 Länder ausgeweitet.

Beim Festakt waren neben Börsenchef Christoph Boschan u. a. auch Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Industriepräsident Georg Knill und Thomas Gindele, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer dabei.

Verwiesen wurde auf den Rekordauftragsbestand des Unternehmens und die starke globale Präsenz, so ist die Andritz AG mittlerweile an 280 Standorten in mehr als 80 Ländern vertreten. Schönbeck betont daher auch, dass man auch „positiv in die Zukunft“ blicke und sich gut positioniert sehe. Die Andritz AG arbeite „an den relevanten Themen unserer Zeit: Steigende Stromnachfrage, Elektrifizierung, erneuerbare Energie, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung – hier werden wir mit innovativen Lösungen und verlässlichem Kundenservice unseren Kunden auch weiterhin engagiert zur Seite stehen“.