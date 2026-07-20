Die Katze einer Tätowiererin aus Oak Grove (US-Bundesstaat Minnesota) wurde wochenlang in der Wildnis Colorados vermisst. Nun wurden die beiden wieder vereint.

Auf der Rückfahrt von Los Angeles legten Nakee Bullen und ihr Freund einen Zwischenstopp in Colorado ein. Das Paar wollte auf seiner Reise so viele Nationalparks wie möglich besuchen. Doch beim Campen in der Nähe des Great Sand Dunes National Park bemerkte Bullen, dass ihre beiden Katzen verschwunden waren. Ihr Kater Lewis war noch in der Nähe, doch Katze Fridge war „nirgendwo zu sehen“.

Sie suchte alle Campingplätze im Umkreis von rund elf Kilometern ab, doch ohne Erfolg. Sie musste die Suche abbrechen und fuhr nach Hause. „Es fühlte sich an, als hätte ich dort ein Stück von mir zurückgelassen“, sagte sie zu CBS News. „Ich habe nur noch geweint, weil sie nicht bei mir war. Alles, was ich wollte, war mein Baby zurück.“

Aber sie gab die Hoffnung nicht auf. Regelmäßig überprüfte sie die Website einer Tierschutzorganisation und die sozialen Medien. „Jedes Mal war es herzzerreißend. Man sah Katzen, die ihr sehr ähnlich sahen, aber sie war es nicht“, erinnerte sich Bullen. Parkranger hatten ihr gesagt, die Chancen, Fridge wiederzufinden, seien äußerst gering.

Das Wunder von Colorado

Doch nachdem die Katze 40 Tage allein in der Wildnis Colorados überlebt hatte, geschah ein kleines Wunder: Jemand brachte Fridge zur örtlichen Tierschutzorganisation. Ohne zu zögern machte sich Bullen auf die rund 16-stündige Autofahrt, um ihre Katze wieder in die Arme zu schließen.

„Sie ist eine Kämpferin. Jetzt ist sie offiziell eine echte Badass-Katze“, sagte Bullen lachend. „Es war das schönste Gefühl überhaupt. Ich konnte nur noch Freudentränen weinen.“ Obwohl Fridge mehr als einen Monat vermisst worden war, ist sie gesund und glücklich, wieder zu Hause zu sein