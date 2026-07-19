Die Musikerin Melanie C ist vor den Traualtar getreten, wie das Magazin „Hello“ berichtet. Sie hat ihren Partner Chris Dingwall in einer romantischen Zeremonie in England das Jawort gegeben. Alle vier ihrer ehemaligen Band-Kolleginnen der „Spice Girls“ waren eingeladen, berichtet die Tageszeitung „Mirror“. Ein Insider verrät: „Alle Mädels freuen sich riesig für sie. Sie sind alle total aus dem Häuschen. Sie haben sie noch nie so glücklich gesehen.“

Als Brautjungfer soll an diesem Tag die Tochter der Musikerin, Scarlett, fungiert haben. Doch während Geri Halliwell-Horner, Melanie B und Emma Bunton bei der Hochzeit eine Spice-Girls-Reunion feierten, fehlte Victoria Beckham. Der Grund? Sie war bei der Fußball-WM in den USA.

Dennoch war sie gewissermaßen anwesend bei der Zeremonie. Denn sie soll das Brautkleid designt haben, wie „Daily Mail“ berichtet.

Seit 2023 ein Paar

Melanie C und Chris Dingwall haben sich Ende 2023 über die Dating-App „Raya“ kennengelernt. Die Liebe der beiden musste von Beginn an Distanzen überwinden, da Dingwall aus Australien stammt und Mel C in Großbritannien lebt.