1, 10, 15, 21, 29, 42 und die Zusatzzahl 36. Das sind ab sofort die Glückszahlen einer Steirerin oder eines Steirers, denn: Damit wurde der erste Achtfachjackpot der heimischen Lotto-Geschichte geknackt. Exakt 12.050.822,50 Euro erhält die Gewinnerin bzw. der Gewinner. Der Schein wurde per Quicktipp erstellt und der sechste von sechs gespielten Tipps war der richtige, gaben die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung Sonntagabend bekannt.

Einen neuen Rekord für die höchste Gewinnsumme gibt es damit jedoch nicht. Dieser wurde im Jahr 2018 bei einem Siebenfachjackpot aufgestellt. Damals durfte sich ein Niederösterreicher über 14,9 Millionen Euro freuen.

Direkt nach der Ziehung war die Seite von win2day bzw. der Österreichischen Lotterien kurzzeitig nicht aufrufbar. Der Grund dürfte wohl eine Systemüberlastung gewesen sein.