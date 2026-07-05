Die Österreichischen Lotterien, die erst vor wenigen Tagen ihr 40-jähriges Bestehen feierten, haben Neuerungen für alle Spieler von Lotto „6 aus 45“ angekündigt. Ab der Ziehung kommenden Mittwoch (8. Juli) verdoppelt sich die Gewinnchance bei „LottoPlus“. Damit gehen aber auch eine Preiserhöhung und eine geringere Ausschüttung einher - das sind die Details:

Bei „LottoPlus“ handelt es sich kurz gesagt um die zusätzliche Ziehung der gelben statt weißen Kugeln. Durch ein Anhaken von „LottoPlus“ am Lottoschein können Spieler daran teilnehmen. Die Tipps auf dem Schein für die „gewöhnliche“ Ziehung sind dieselben. Gewinne werden ab drei richtigen Zahlen ausgezahlt (zwei Euro bei drei Übereinstimmungen).

Höherer Preis, größere Gewinnchance

Bisher kostete die Teilnahme an „LottoPlus“ 50 Cent, der Preis steigt mit 6. Juli auf 80 Cent. Die Österreichischen Lotterien argumentieren das mit der höheren Gewinnchance, da künftig statt einer zwei „LottoPlus“-Ziehungen stattfinden. Die gleichen Zahlen gelten dementsprechend bei der ersten und zweiten Ermittlung der „LottoPlus“-Zahlen. Dafür stelle man die Gewinnpyramide neu auf: Sie gilt pro Ziehung, sodass Teilnehmer eben zweimal die Chance auf die Gewinnränge haben.

Ausschüttung wird herabgesetzt

Zugleich wird wiederum wegen „gestiegener gesetzlicher Abgaben“ die Gewinnausschüttung herabgesenkt. Damit erhalten Gewinner bei „LottoPlus“ nun nur noch 45 statt 48,5 Prozent ausbezahlt, beim klassischen Lotto-Spiel sind es 48 statt 48,8 Prozent. Das sei laut den Österreichischen Lotterien notwendig, um die „langfristige Stabilität des Spiels“ zu gewährleisten, heißt es.

Auf Lottoscheinen gibt es mit der neuen Einführung des doppelten „LottoPlus“ eine weitere Änderung. Der gemeinschaftliche „TeamTipp“ für Lotto, EuroMillionen und Toto wird gestrichen. Die alten Scheine behalten weiterhin Gültigkeit, die neuen werden schrittweise angepasst.

„Plus“-Ziehung nicht mehr im TV

Bereits Anfang des Jahres gab es bei „LottoPlus“ eine - wenn auch für Spieler nicht wesentliche - Neuerung: In den Lotto-Sendungen auf ORF 2 können Zuseher die Ziehung der gelben Kugeln nicht mehr live mitverfolgen. Die sechs Zahlen werden kurz davor elektronisch gezogen und nur noch eingeblendet. Das soll die Sendung effizienter und kürzer machen, die „Seriosität und Transparenz“ blieben dennoch gewährleistet, ist auf der Lotterien-Website zu lesen.