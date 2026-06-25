Die Steiermark war die große Gewinnerin nach den Ziehungen von gestern Mittwoch, denn sowohl der Solo-Sechser bei „6 aus 45“ als auch der Solo-Joker wurden im grünen Herzen Österreichs erzielt. Im östlichen Teil des Bundeslandes wurde jener Normalschein mit zehn angekreuzten Tipps abgegeben, mit dem es gelungen ist, den Vierfachjackpot zu knacken und mehr als 4,1 Millionen Euro zu gewinnen. Die „sechs Richtigen“ befanden sich dabei im achten Tipp.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren Oberösterreich und Tirol erfolgreich. In beiden Bundesländern wurde je ein Gewinn zu mehr als 65.500 Euro erzielt. Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, wodurch wiederum die Fünfer zum Zug kamen. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten 44 Spielteilnehmer jeweils rund 7.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde, einer Bonus-Ziehung am Freitag, geht es um rund 100.000 Euro.

Joker ging auch in die Steiermark

Beim Joker gab es am Mittwoch ebenfalls einen Sologewinn in der Steiermark. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl war letztendlich rund 208.000 Euro wert.