Insekt in Helm löst Mopedunfall in Tirol aus

Ein Insekt hat am Samstagabend einen Mopedunfall in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ausgelöst: Eine 17-Jährige war auf der Mieminger Straße (B189) unterwegs, als sie ein Insekt hinter dem Visier ihres Helms bemerkte. Vor Schreck verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr gegen eine Böschung und stürzte. Die junge Frau wurde verletzt in die Klinik Innsbruck gebracht, berichtete die Polizei.