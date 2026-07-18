Ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr samt kreisendem Polizeihubschrauber lief am Samstagnachmittag in Untersafen (Ortsteil von Grafendorf bei Hartberg). Ausgelöst hat den Sucheinsatz ersten Informationen zufolge ein völlig aus dem Ruder gelaufener Nachbarschaftsstreit: Ein Mann soll dabei versucht haben, das Haus seiner Nachbarn anzuzünden.

Dem sollen schon zuvor gefährliche Drohungen vorangegangen sein. Bei einem Einsatz wurde dem 40-Jährigen, der psychisch beeinträchtigt sein dürfte, offenbar auch eine Waffe weggenommen.

Eine erste Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte gegen 15.30 Uhr, das Feuer im Bereich des Garagentors des Nachbarhauses konnte rasch gelöscht werden. Danach ergriff der Tatverdächtige die Flucht, eine groß angelegte Fahndung wurde eingeleitet und dauerte mehrere Stunden an. Gegen 19 Uhr konnte der Tatverdächtige schließlich festgenommen werden, die Einvernahme läuft.