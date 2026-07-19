Eine der größten US-amerikanischen Sängerinnen brachte es für dieses WM-Finale mit ihrem berühmten Songtext schon vor langer Zeit auf den Punkt: „Simply the best, better than all the Rest!“ Die Unbesiegbaren aus Spanien gegen die Unantastbaren aus Argentinien. Der amtierende Europameister trifft auf den amtierenden Copa-America-Gewinner und Weltmeister. Die zwei aktuell größten Fußballnationen auf dem Planeten, jeweils mit beeindruckenden Siegesserien, treffen sich zum G2-Gipfel in New Jersey/New York. Verdient, absolut verdient.

Die iberische Belegschaft rund um Dani Olmo & Co. ist für mich die mit Abstand kompletteste Mannschaft bei dieser Endrunde. Frankreich wurde im Halbfinale regelrecht paniert, Spaniens Mittelfeld kontrollierte das Spieltempo nach Belieben. Die hochgezogenen Außenverteidiger sind offensive Katalysatoren ohne einen einzigen defensiven Makel. Keinen einzigen Fleck auf der weiß-himmelblauen Weste haben auch die Argentinier. „I call you, when I need you“, singt Tina Turner und das gilt nach wie vor für Lionel Messi, der bei seiner sechsten Weltmeisterschaft sein Argentinien in neue Sphären schießen möchte. Die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, der unerschütterliche Glaube an die eigene Stärke und die Fähigkeit, genau dann Momente individueller Brillanz hervorzubringen, wenn sie am dringendsten gebraucht werden, sprechen für die Südamerikaner. Die Seele und Leidenschaft des argentinischen Fußballs sind ansteckend.

Aber was ist mein Tipp für heute? „Alles ist möglich, aber nix ist fix“ – der Text eines bekannten österreichischen Musikathleten wäre wohl äußerst treffend als Präambel für das 23. WM-Finale. Das spanische Metronom ist bis jetzt noch nicht aus dem Rhythmus gekommen. Stoppen könnte dies tatsächlich nur ein emotional diszipliniertes Argentinien in Tagesbestform mit dem einen oder anderen magischen Detail vor dem gegnerischen Tor. Mein Tipp: Spanien! Ganz im Gegensatz zu dem meiner Kinder, die Argentinien schon als sicheren Sieger sehen: „Mit Spanien kannst du baden gehen, Papa!“ Das nehme ich dann wörtlich, um in den Nach-WM-Urlaub abzutauchen. Vorher aber: Noch einmal tief Luft holen – für die Besten der Besten.