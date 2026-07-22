Eines ist jedenfalls klar: Das britische Königshaus, das dem Steuerzahler nicht erst nach den Skandalen um Ex-Prinz Andrew schwer verkaufbar ist, braucht dringend Pluspunkte. Besonders gut geeignet als junger Sympathieträger ist George of Wales, der älteste Sohn von Thronfolger William und seiner Frau Kate. Gerade erst verzückte der heute 13 Jahre alt Gewordene in Wimbledon mit selbstbewusster Pose (siehe Bild) das Internet und die bunten britischen Gazetten.

Staatstragend mit zwölf

Mit für einen Teenager schon erstaunlich staatstragender Miene lehnte sich der Prinz mit beiden Händen abgestützt an die Balustrade der Royal Box. Von „Manager-Pose“ war in sozialen Medien augenzwinkernd die Rede. Der Teenager, nach Vater William ist er der nächste britische Thronfolger, scheint sein königliches Handwerk bereits gut intus zu haben. Längst wird er Schritt für Schritt an Aufgaben herangeführt, die andere als jene seiner Geschwister Charlotte (11) und Louis (8) sind.

Ab September wird George – wie sein Vater und sein Onkel Harry – die noble Privatschule Eton College westlich von London besuchen. Dort werden rund 1400 Buben unterrichtet, viele aus betuchten Verhältnissen. George mag der einzige Thronfolger sein, Rang, Geld und Prominenz sind hier aber nichts Ungewöhnliches. An Selbstbewusstsein scheint es ihm nicht zu mangeln: In seiner bisherigen Schule soll er bei einer Auseinandersetzung mit einem Mitschüler einmal die royale Bonus-Karte gezückt und gesagt haben: „Mein Vater wird einmal König sein, also pass besser auf!“

Eton wird wohl trotzdem kein Honigschlecken für George, der zu Hause offenbar eher Lauser ist (siehe Zitat unten): Der Unterricht dort gilt als streng, er muss zwischen insgesamt 28 Fächern wählen – darunter neun Sprachen. Für den gesamten Schulbetrieb herrscht strenge Uniformpflicht. Smartphones sind auf dem Campus strikt verboten, das immerhin wurde auch in anderen Schulen Regel.

Frische Gesichter kann das britische Königshaus jedenfalls brauchen: Laut Ipsos-Erhebung sank die Zustimmung zu den Windsors auf einen historischen Tiefstand: Nur noch 55 Prozent der Briten befürworten die Beibehaltung der Monarchie.

Ein wenig Licht und viel Schatten

Allein von 2023 bis 2026 fiel die Zustimmung um elf Prozentpunkte. Dass König Charles III. nach Jahren der Entfremdung erstmals wieder seinen jüngeren, in die USA emigrierten Sohn Harry samt Frau Meghan und deren zwei Kinder empfing, wird daran vermutlich nur wenig ändern. Vor allem der lange Schatten rund um Königsbruder Andrew, der mit dem US-Sexualstraftäter ein offenbar inniges Verhältnis pflegte, lastet schwer über dem Königshaus.

Georges Weg ist so oder so vorgezeichnet: Mit Erreichen seines 21. Lebensjahres wird er als sogenannter Counsellor of State eingesetzt. Damit kann er offiziell als Vertretung für den Monarchen – das ist dann womöglich schon sein Vater William – fungieren. Abseits von Eton werde er deshalb auch in der britischen Verfassung und seiner zukünftigen Rolle unterrichtet, erklärte etwa der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London. The show must go on.