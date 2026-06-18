Prinz George, Nummer zwei in der britischen Thronfolge hinter seinem Vater William, steht im Herbst ein großer Umbruch bevor. Der dann bereits 13-Jährige wird ab September das Elite-Internat Eton College in Berkshire besuchen. Das bestätigte der Kensington Palace laut der britischen „BBC“.

George tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters und auch seines Onkels Harry, die ihre Ausbildung ebenfalls in Eton nahe Schloss Windsor genossen haben. Zudem ist die Schule nur wenige Minuten von der Forest Lodge, dem Familienwohnsitz, entfernt. Rund 63.000 Pfund, also in etwa 72.600 Euro, soll die Schulgebühr im Jahr ausmachen. In der engeren Auswahl dürfte auch das Marlborough College gestanden haben, das seine Mutter Kate besucht hat. Immer wieder heißt es, die 44-Jährige legt - wie schon Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana - Wert darauf, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit haben.

Bisher ging George zusammen mit seiner Schwester Charlotte (11) und seinem Bruder Louis (8) zur Lambrook School in Berkshire.

Viele prominente Absolventen am Eton College

Das Elite-Internat Eton wurde im 15. Jahrhundert gegründet und hat dementsprechend eine lange und ruhmreiche Tradition. Unter anderem wurden dort 20 zukünftige britische Premierminister, wie David Cameron oder Boris Johnson, unterrichtet und geformt. Auch Schauspieler wie Oscar-Preisträger Eddie Redmayne oder James-Bond-Erfinder Ian Fleming gehören zur Liste der Absolventen.

Blick auf den Eton-Schulcampus © IMAGO/Alexeys Via Imago-images.de

„Manche Jungen fühlen sich im Internat sofort wie ein Fisch im Wasser; andere brauchen eine Weile, um sich einzuleben“, schreibt der „Good Schools Guide“ über das Eton College und fügt hinzu, dass die Schule jedem Buben ein eigenes Einzelzimmer zur Verfügung stellt. Berichten zufolge ging William sehr gerne auf das Eton College und bemühte sich demnach, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt.

Harry soll sich hingegen sehr schwer getan haben. In seinen 2023 erschienenen Memoiren „Spare“ schrieb der 41-jährige, dass der Eintritt in die renommierte Schule im Jahr 1998 - ein Jahr nach dem Tod von Prinzessin Diana - ein „tiefgreifender Schock“ für ihn gewesen sei. Er berichtete, dass er Schwierigkeiten hatte, sich einzuleben und gab zu, dass er „nicht einmal wusste, wie man sich morgens anzieht“.