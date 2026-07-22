Die Taxibranche hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Thomas „Timmy“ Stock aus Mautern kennt diesen Wandel aus erster Hand. Der 52-Jährige ist seit über zwei Jahrzehnten Taxifahrer und führt seit mehr als 15 Jahren sein Unternehmen „Taxi Timmy“.

Sein Einstieg ins Taxigewerbe war eher zufällig. Nach einer Scheidung im Jahr 2003 ergab sich für den damaligen Fahrlehrer durch persönliche Kontakte die Möglichkeit, als Taxifahrer zu arbeiten. Nach einer zweijährigen Unterbrechung kehrte er 2010 zurück und baute sein Unternehmen in Mautern auf. „Dort hat es nämlich jahrelang nichts gegeben“, begründet Stock seine Entscheidung, sich auf das Liesingtal zu fokussieren. Mit seinen in Leoben gut vernetzten Mitarbeitern Sabine und Andreas Zadl bietet er seit Kurzem auch wieder einen regelmäßigen Fahrdienst in der Bezirkshauptstadt an.

Vom Boom des Nachtgeschäfts

Die Anfangszeit beschreibt Stock als schwierig: „In den ersten sechs Monaten hatte ich unter der Woche vielleicht fünf Fahrten, aber die Wochenenden sind dafür explodiert. Im März 2011 bin ich einmal von Samstag auf Sonntag in 18 Stunden 1611 Kilometer gefahren. Damals sind die Leute auch noch mehr fortgegangen“, erinnert sich der Mauterner. Kurz darauf wurden weitere Fahrer angestellt und zusätzliche Autos angeschafft, da die Nachfrage kaum zu bewältigen war. „2015 sind wir freitags und samstags mit drei Autos gefahren, 2016 ist der Freitag dann eingebrochen und 2019 hatten wir nur mehr ein Auto am Samstag, weil nichts mehr los war“, sagt der 52-Jährige.

Früher boomte in der Taxibranche das Nachtgeschäft © Stefan Pajman

Während ein Taxiunternehmen früher vorrangig von Nachtschwärmern lebte, bilden mittlerweile Krankentransporte, Botendienste für Medikamente, Blutproben oder medizinisches Material sowie Heimfahrten für den ADAC oder den ÖAMTC den Großteil des Geschäfts. Stock sieht den Grund dafür vor allem im veränderten Freizeitverhalten der Menschen. Viele würden heute lieber privat feiern. „Die haben sich in der Coronazeit die Keller ausgebaut – mit Bar, Heimkino oder Billardtisch. Die gehen längst nicht mehr fort“, schildert er.

Bis zu 100 Stunden pro Woche

Der Rückgang des Nachtbetriebs hatte für den Unternehmer allerdings positive Auswirkungen auf sein Privatleben: „Ich habe früher zwischen 80 und 100 Stunden pro Woche gearbeitet. Da habe ich jetzt lieber ein bisschen weniger Geld, aber dafür mehr Familienleben“, betont der 52-Jährige.

Thomas Stock ist im Liesingtal und in Leoben im Einsatz © KK

Neben den wirtschaftlichen Veränderungen beobachtet Stock auch einen gesellschaftlichen Wandel. „Bis 2011 habe ich eigentlich meine Gäste super gekannt. Die hätten sich nie aufgeführt“, erzählt er. Mittlerweile komme es deutlich häufiger zu Konflikten mit alkoholisierten Fahrgästen. „Es hat Fälle gegeben, wo das Zwischenmenschliche ab drei Promille zur Nebensache geworden ist. Bei solchen Leuten war man auch nichts wert, weil man ist ja eh nur der Taxler“, so Stock.

Trotz aller Herausforderungen gebe es auch immer wieder positive Momente und vor allem die Dankbarkeit der Fahrgäste motiviere ihn. Zum Beispiel gab es unlängst eine Situation mit einer siebenköpfigen Familie, die auf dem Weg in den Urlaub auf die kroatische Insel Krk war, als eine Autopanne die Reise abrupt beendete. Ein geeignetes Leihauto hätten sie erst Tage später bekommen – der Urlaub schien damit bereits gelaufen. Kurzerhand organisierte Stock einen Kleinbus und brachte die Familie direkt an ihr Urlaubsziel. „Die haben die ganze Fahrt über gesungen, die größte Gaudi haben wir gehabt“, erinnert er sich. Die Familie sei ihm „ewig dankbar“ gewesen und habe ihn sogar zum Essen eingeladen.

Gerade bei Krankentransporten entstünden oft enge Beziehungen zu den Fahrgästen. Viele begleite er über Jahre hinweg zu Arztterminen oder Therapien und bekomme dabei ihre persönlichen Schicksale hautnah mit. „Du lebst dann halt schon oder leidest bis zu einem gewissen Grad mit“, beschreibt Stock seine Rolle.