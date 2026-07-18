Wein ist eine von Julia Maussers großen Leidenschaften. Im sterne- und haubenprämierten Restaurant Wörgötter in Ligist ist die 29-Jährige für die Weinkarte zuständig. Rund 350 Weine stehen darauf und Mausser will die Gäste mit ihrer Beratung nicht nur durch den Abend begleiten, sondern sie vor allem auch inspirieren. Sie steht damit für eine neue Generation von Sommelièren, die Fachwissen und Gastfreundschaft auf herausragende Weise verbinden. Genau dafür wurde Mausser vor kurzem mit dem „Innovations Award 2026“ des Wein- und Kulinarikmagazins „Kalk & Kegel“ in Wien ausgezeichnet. Geehrt wurden je zwei Sommeliers aus jedem Bundesland, die „mit ihrer Arbeit am Gast für außerordentliche Momente sorgen“ und die österreichische Wein- und Gastrokultur prägen. Die Auswahl wurde von einer fast 40-köpfigen Jury aus Gastronomen, Händlern und Journalisten getroffen.

Julia Mausser und Martin Essl-Franz mit den KALK&KEGEL-Herausgebern Claudia und Michael Pöcheim-Pech © MK

Maussers Ziel: „Unvergessliches Genusserlebnis“

„Diese Auszeichnung bedeutet mir unglaublich viel, weil sie von Menschen kommt, die unsere Arbeit jeden Tag erleben und selbst höchste Ansprüche an Gastfreundschaft und Weinkultur haben“, sagt Mausser. Ihr Anspruch? „Ich möchte jedem Gast ein individuelles und unvergessliches Genusserlebnis bescheren. Wenn das gelingt und die Gäste mit einem Lächeln nach Hause gehen, dann habe ich mein Ziel erreicht.“

Von heute auf morgen kam Maussers Expertise, für die sie nun geehrt wurde, natürlich nicht. Sie absolvierte die Tourismusschule in Bad Gleichenberg, dann sammelte sie Erfahrung im In- und Ausland. Mausser war etwa im Luxushotel Anantara Palais Hansen Vienna oder im Kempinski Seychelles Resort tätig. Seit drei Jahren ist sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Florian Wörgötter im gleichnamigen Familienbetrieb als Gastgeberin und Sommelière tätig. Dort müssten sie Auszeichnungen eigentlich längst gewohnt sein, schließlich trägt das bodenständige Wirtshaus einen Bib Gourmand und das dazugehörige Fine-Dining-Restaurant einen Michelin-Stern und drei Hauben (16 Punkte) im Gault&Millau 2026. Fünf Falstaff-Gabeln gibt es obendrauf. Trotz dieser Erfolgsserie freuen sich Mausser und Wörgötter über jede neue Auszeichnung, jeden zufriedenen Gast.

Julia Mausser und Florian Wörgötter © Miriam Primik

Und auch Pläne gibt es natürlich noch zur Genüge. Als nächstes steht für das junge Paar der große Umbau an, der am 27. Juli startet (wir haben berichtet). Das Ziel für das Lokal: Fine Dining mit Zukunft. Dafür soll ein neues Raumkonzept mit Naturmaterialien und einem innovativen Lichtkonzept sorgen. Im Oktober wird die Eröffnung gefeiert.