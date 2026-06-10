Der Aufstieg des Florian Wörgötter in Ligist war zuletzt kometenhaft. 2021 kehrte er nach Jahren im Ausland zurück zum elterlichen Betrieb, seit drei Jahren mischt seine Partnerin Julia Mausser als Gastgeberin und Sommelière ebenfalls kräftig mit. Seither regnet es Auszeichnungen – unter anderen den Michelin-Stern, drei Hauben von Gault&Millau und fünf Falstaff-Gabeln. Vor 61 Jahren haben Florians Großeltern das Gebäude gekauft und eines der ersten Lokale der Region mit Live-Musik und regelmäßigen Tanzabenden eröffnet, 1999 übernahmen Florians Eltern Mathias und Renate den Betrieb und machten aus der Kult-Disco ein bekanntes Wirtshaus. Jetzt wird wieder kräftig umgebaut.

Florian Wörgötter und Julia Mausser © Die Abbilderei

Am 27. Juli startet das junge Gastronomenpaar den Komplettumbau. Ihr Ziel: Fine Dining mit Zukunft. Das neue Raumkonzept besticht mit Naturmaterialien und einem innovativen Lichtkonzept des Unternehmens XAL, das für eine helle und einladende Atmosphäre, die flexibel auf unterschiedliche Tischsituationen anpassbar ist, sorgen soll. „Die hohe Lichtqualität und angenehme Lichtstimmung hebt auch die Gerichte visuell hervor, das ist ein wichtiger Faktor in der Spitzengastronomie“, so Wörgötter. Die bestehende Bar wird auch künftig zentraler Treffpunkt bleiben, es wird aber keine räumlichen Trennungen mehr geben, Olivgrün wird die Farbnote der Zukunft sein.

Florian Wörgötter bei der Kleine Zeitung-Wahl zum „Kopf des Jahres 2024“ © Klz / Stefan Pajman

Bestehen bleiben jedenfalls die Konzepte Wirtshaus und Fine Dining. „Wir haben viel vor und schaffen mit dem bevorstehenden Umbau noch mehr Raum für Genuss. Unsere Gäste dürfen sich auf ein gemütliches Ambiente freuen und auf viele neue Highlights“, verrät Julia Mausser. Das kulinarische Versprechen bleibt dasselbe: saisonale Gerichte, kompromisslose Qualität und gelebte Regionalität. „Der Umbau ist für uns der nächste große Meilenstein und ein wichtiger Schritt in die Zukunft“, so Florian Wörgötter.

Neben der Firma XAL werden nahezu ausschließlich weitere Partner und Firmen aus der Region beauftragt. Die Planung übernimmt die Firma Wögerer. Für die Böden zeichnet sich Malermeister Kahr verantwortlich, während Aldrian Stiegen die Tischplatten gestaltet. Die Elektroarbeiten werden von der Firma Schober ausgeführt. Die Installationen übernimmt die Firma HG Haustechnik.